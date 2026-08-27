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चुटकुले: क्या महिलाओं को कोई समझ पाया है? ससुर का जवाब सुनकर दामाद की बोलती हो गई बंद
फीचर डेस्क, अमर उजाला
Published by: सोनिया चौहान
Updated Thu, 27 Aug 2026 04:28 PM IST
सार
जोक्स: हंसने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। यही वजह है कि सेहतमंद रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी लोगों को हंसने की सलाह देते हैं। हंसने के लिए आप जोक्स और चुटकुलों की मदद ले सकते हैं।
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फनी जोक्स
- फोटो : freepik
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मजेदार हिंदी जोक्स: अगर आप हंसते रहते हैं, तो बड़ी से बड़ी परेशानियां आसानी से हल हो जाती हैं। हंसने से आपका मन शांत रहता है और आप जीवन में सही फैसले लेते हैं। इसके साथ ही हंसने से आप मानसिक तनाव से बचे रहते हैं और कई बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।
दामाद- क्या महिलाओं को कोई समझ पाया है?
ससुर- जिन्होंने महिलाओं को समझा वो सन्यासी बन गए,
जो नहीं समझे वो पति बन गए.....
ससुर- एक बात पूछें दामाद जी?
दामाद- हां पूछिए
ससुर- तुम दारु पियत हो कबहु बताये नाही
दामाद- तुम्हार लड़की खून पियत है, तुम बताए थे का....
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मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : Freepik
पप्पू एक बाबा के पास जाता है
पप्पू चलते-चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं,
क्या यही प्यार है?
बाबा- नहीं भईया ये तो कमजोरी है,
तुम च्यवनप्राश खाया करो....
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वायरल फनी जोक्स
- फोटो : Freepik
चिंटू अपनी मां को डॉक्टर के पास लेकर गया
डॉक्टर- आपकी मां के दो टेस्ट होने हैं
चिंटू जोर-जोर से रोने लगा
डॉक्टर- क्या हुआ तुम क्यों रो रहे हो?
चिंटू- क्योंकि मेरी मां अनपढ़ है, डॉक्टर साहब.....
पप्पू (डॉक्टर से)- आप मेरी शराब छुड़वा सकते हो, क्या?
डॉक्टर- हां क्यों नहीं
पप्पू- पुलिस ने मेरी 20 बोतल पकड़ी है, प्लीज छुड़वा दो.....
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सास बहू जोक्स
- फोटो : अमर उजाला
बहू को अचार खाता देख सास बोली-
कोई खुशखबरी है क्या?
बहू- मांजी जमाना बदल गया है,
मैं रात का नशा उतारने के लिए
अचार खा रही हूं
सास बेहोश.......
सास- आज तुम्हारा पहला दिन है,
किचन में जाओ और हमारे लिए कुछ बनाकर लाओ
बहू- क्या बनाऊं मांजी?
सास- जो तुम्हे सबसे ज्यादा पसंद हो
बहू किचन में गई और थोड़ी देरी में आवाज लगाई-
मांजी आप लोग सोडा मिलाकर लेते हैं या पानी?
बहू की बात सुनकर सास कोमा में चली गई......
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जोक्स
- फोटो : अमर उजाला
दुकानदार- बताइए जनाब क्या चाहिए?
पप्पू- अपनी होने वाली बीवी के कुत्ते के लिए केक चाहिए
दुकानदार- यहीं खाओगे या पैक कर दूं......
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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