चुटकुले: क्या महिलाओं को कोई समझ पाया है? ससुर का जवाब सुनकर दामाद की बोलती हो गई बंद

1 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

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मजेदार हिंदी जोक्स: अगर आप हंसते रहते हैं, तो बड़ी से बड़ी परेशानियां आसानी से हल हो जाती हैं। हंसने से आपका मन शांत रहता है और आप जीवन में सही फैसले लेते हैं। इसके साथ ही हंसने से आप मानसिक तनाव से बचे रहते हैं और कई बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।



दामाद- क्या महिलाओं को कोई समझ पाया है?

ससुर- जिन्होंने महिलाओं को समझा वो सन्यासी बन गए,

जो नहीं समझे वो पति बन गए.....





ससुर- एक बात पूछें दामाद जी?

दामाद- हां पूछिए

ससुर- तुम दारु पियत हो कबहु बताये नाही

दामाद- तुम्हार लड़की खून पियत है, तुम बताए थे का....

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पप्पू एक बाबा के पास जाता है

पप्पू चलते-चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं,

क्या यही प्यार है?

बाबा- नहीं भईया ये तो कमजोरी है,

तुम च्यवनप्राश खाया करो....

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

चिंटू अपनी मां को डॉक्टर के पास लेकर गया

डॉक्टर- आपकी मां के दो टेस्ट होने हैं

चिंटू जोर-जोर से रोने लगा

डॉक्टर- क्या हुआ तुम क्यों रो रहे हो?

चिंटू- क्योंकि मेरी मां अनपढ़ है, डॉक्टर साहब.....





पप्पू (डॉक्टर से)- आप मेरी शराब छुड़वा सकते हो, क्या?

डॉक्टर- हां क्यों नहीं

पप्पू- पुलिस ने मेरी 20 बोतल पकड़ी है, प्लीज छुड़वा दो.....

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4 of 5 सास बहू जोक्स - फोटो : अमर उजाला

बहू को अचार खाता देख सास बोली-

कोई खुशखबरी है क्या?

बहू- मांजी जमाना बदल गया है,

मैं रात का नशा उतारने के लिए

अचार खा रही हूं

सास बेहोश.......





सास- आज तुम्हारा पहला दिन है,

किचन में जाओ और हमारे लिए कुछ बनाकर लाओ

बहू- क्या बनाऊं मांजी?

सास- जो तुम्हे सबसे ज्यादा पसंद हो

बहू किचन में गई और थोड़ी देरी में आवाज लगाई-

मांजी आप लोग सोडा मिलाकर लेते हैं या पानी?

बहू की बात सुनकर सास कोमा में चली गई......

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5 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला