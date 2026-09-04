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जोक्स: पत्नी- सुनो मेरे मुंह में मच्छर चला गया, अब क्या करूं? पति ने दिया गजब का जवाब
जोक्स: हंसने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आपसे तनाव भी दूर रहेगा। आपको हंसाने के लिए कुछ हंसी के हंसगुल्ले लेकर आए हैं। इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे।
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जोक्स इन हिंदी
- फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala
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जोक्स: हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ जोक्स और मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...
पति शाम को बहुत उदास होकर घर लौटा।
पत्नी- क्या हुआ जी...?
पति- आज हमारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई और सारे लोग मर गए।
पत्नी- तो आप कैसे बचे...?
पति- मैं सिगरेट पीने बाहर गया हुआ था।
पत्नी- चलो शुक्र है भगवान का।
थोड़ी देर में ही टीवी पर खबर आने लगी कि सरकार ने सभी मृतकों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है।
पत्नी गुस्से में - ना जाने तुम्हारी ये सिगरेट की आदत कब छूटेगी।
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जोक्स इन हिंदी
- फोटो : Adobe Stock
पत्नी- सुनो मेरे मुंह में मच्छर चला गया, अब क्या करूं?
पति - पगली ऑल आउट पी ले.. छह सेकंड में काम शुरू...!
फिर पति की जमकर हुई कुटाई
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मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : freepik
पत्नी- अजी तुम गोवा जा रहे हो तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते?
पति- अरे पगली, कोई होटल जाता है तो टिफिन साथ ले जाता है क्या।
पति अपनी पत्नी के साथ स्कूटी पर पीछे बैठकर जा रहा था और लड़कियों को देख रहा था..
स्मार्ट पत्नी- ज्यादा मत उछलो, मैंने जूड़े में कैमरा लगा रखा है...
तुम्हारी सब हरकतें देख रही हूं।
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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