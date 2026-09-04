जोक्स: पत्नी- सुनो मेरे मुंह में मच्छर चला गया, अब क्या करूं? पति ने दिया गजब का जवाब

जोक्स: हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ जोक्स और मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...





पति शाम को बहुत उदास होकर घर लौटा।

पत्नी- क्या हुआ जी...?

पति- आज हमारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई और सारे लोग मर गए।

पत्नी- तो आप कैसे बचे...?

पति- मैं सिगरेट पीने बाहर गया हुआ था।

पत्नी- चलो शुक्र है भगवान का।

थोड़ी देर में ही टीवी पर खबर आने लगी कि सरकार ने सभी मृतकों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है।

पत्नी गुस्से में - ना जाने तुम्हारी ये सिगरेट की आदत कब छूटेगी।



