हिंदी चुटकुले: टीचर- बच्चों अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए, पप्पू ने दिया झन्नाटेदार जवाब

1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

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हिंदी चुटकुले: जीवन से तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।



पप्पू जैसे ही कॉलेज में पहुंचा तो खुशी के मारे उछलने लगा...!

गप्पू- क्या हुआ, इतना खुश कैसे है?

पप्पू- आज पहली बार मुझसे किसी लड़की ने मेट्रो में बात की!

गप्पू- वाह भाई, क्या बात हुई?

पप्पू- मैं बैठा था, वो बोली उठो ये लेडीज सीट है...!



2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

टीचर- बच्चों बताओ अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए।

पप्पू- चुपचाप खुजा कर सो जाना चाहीए, क्योंकि आप रंजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवा लोगे...



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik