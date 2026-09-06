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हिंदी चुटकुले: टीचर- बच्चों अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए, पप्पू ने दिया झन्नाटेदार जवाब

Sun, 06 Sep 2026 04:56 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sun, 06 Sep 2026 04:56 PM IST
सार

हिंदी चुटकुले: अगर आप हंसते रहते हैं, मन की उदासी दूर रहती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं। हंसने से मन में सकारात्मक ख्याल आते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

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Chutkule in Hindi Teacher Student Jokes in Hindi
जोक्स - फोटो : अमर उजाला

हिंदी चुटकुले: जीवन से तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।



पप्पू जैसे ही कॉलेज में पहुंचा तो खुशी के मारे उछलने लगा...!
गप्पू- क्या हुआ, इतना खुश कैसे है?
पप्पू- आज पहली बार मुझसे किसी लड़की ने मेट्रो में बात की!
गप्पू- वाह भाई, क्या बात हुई?
पप्पू- मैं बैठा था, वो बोली उठो ये लेडीज सीट है...!
 
Chutkule in Hindi Teacher Student Jokes in Hindi
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

टीचर- बच्चों बताओ अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए।
पप्पू- चुपचाप खुजा कर सो जाना चाहीए, क्योंकि आप रंजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवा लोगे...
 

Chutkule in Hindi Teacher Student Jokes in Hindi
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

टीचर- अगर कोई स्कूल के सामने बम रख जाए, तो तुम क्या करोगे?
छात्र- एक-दो घंटे देखेंगे, अगर कोई ले जाता है, तो ठीक है।
वरना स्टाफ रूम में रख देंगे।

हिंदी जोक्स: प्रेमिका- कल मेरा बर्थडे है मुझे क्या गिफ्ट दोगे, प्रेमी का जवाब सुनकर कर लिया ब्रेकअप
 

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Chutkule in Hindi Teacher Student Jokes in Hindi
फनी जोक्स - फोटो : freepik

मीता- यार मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं।
नीता- अरे! क्यों? 
मीता- चिंता से यार।
नीता- किस बात की चिंता है यार? 
मीता- बोला न, बाल झड़ने की... पति- प्यास लगी है पानी लेके आओ...

फनी जोक्स: पति- जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पत्नी ने दिया ऐसा जवाब कि हो गया बेहोश

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Chutkule in Hindi Teacher Student Jokes in Hindi
Funny jokes - फोटो : freepik

राकेश- यार तू अपनी बीवी को किस नाम से बुलाता है?
रमेश- गूगल डार्लिंग
राकेश- ये कैसा नाम हुआ।
रमेश- क्या करूं, सवाल एक करता हूं और जवाब 100 मिलते हैं।

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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