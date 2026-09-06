जोक्स: जीजा से साली- मैं पड़ोसी से प्यार करती हूं और भाग रही हूं, फिर जो हुआ जानकर लगाएंगे ठहाके

1 of 5 जीजा साली जोक्स - फोटो : अमर उजाला

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जोक्स: अगर आप हंसते रहते हैं, मन की उदासी दूर रहती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं। हंसने से मन में सकारात्मक ख्याल आते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



पत्नी (गुस्से में)- मैं घर छोड़ कर जा रही हूं।

पति (गुस्से में)- हां 'जान' छोड़ो अब।

पत्नी- आपकी यही 'जान' कहने की आदत हमेशा मुझे रोक लेती है...



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

साली- मैं पड़ोसी से प्यार करती हूं और भाग रही हूं उसके साथ..

जीजा - थैंक गॉड... मेरे पैसे और समय दोनों बच गए..

साली - जीजा, मैं लेटर पढ़ रही हूं, जो दीदी रख के गई है...

जीजा बेहोश...



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik