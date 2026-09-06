फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   jokes in hindi jija sali jokes in hindi today jokes in hindi

जोक्स: जीजा से साली- मैं पड़ोसी से प्यार करती हूं और भाग रही हूं, फिर जो हुआ जानकर लगाएंगे ठहाके

Sun, 06 Sep 2026 05:09 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sun, 06 Sep 2026 05:09 PM IST
सार

जोक्स: शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। अगर हम हंसते रहते हैं, तो मन प्रसन्न रहता है और मानसिक तनाव से दूर रहते हैं। इसके साथ ही हंसने की वजह से कई गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं।
 

विज्ञापन
jokes in hindi jija sali jokes in hindi today jokes in hindi
जीजा साली जोक्स - फोटो : अमर उजाला

जोक्स: अगर आप हंसते रहते हैं, मन की उदासी दूर रहती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं। हंसने से मन में सकारात्मक ख्याल आते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



पत्नी (गुस्से में)- मैं घर छोड़ कर जा रही हूं।
पति (गुस्से में)- हां 'जान' छोड़ो अब।
पत्नी- आपकी यही 'जान' कहने की आदत हमेशा मुझे रोक लेती है... 
 
jokes in hindi jija sali jokes in hindi today jokes in hindi
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

साली- मैं पड़ोसी से प्यार करती हूं और भाग रही हूं उसके साथ.. 
जीजा - थैंक गॉड... मेरे पैसे और समय दोनों बच गए.. 
साली - जीजा, मैं लेटर पढ़ रही हूं, जो दीदी रख के गई है... 
जीजा बेहोश...
 

jokes in hindi jija sali jokes in hindi today jokes in hindi
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पत्नी- क्यों ना आज तुम्हें मटर पनीर और शाही पुलाव बनाकर खिलाऊं... 
पति- वाह! मुंह में पानी आ गया.. 
पत्नी- आ गया ना मुंह में पानी बस इसी से काम चला लो...

हिंदी चुटकुले: टीचर- बच्चों अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए, पप्पू ने दिया झन्नाटेदार जवाब
 

विज्ञापन
विज्ञापन
jokes in hindi jija sali jokes in hindi today jokes in hindi
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

टीचर - चल बता...4 और 4 कितने होते हैं? 
पप्पू- 10 होते हैं. 
टीचर- 8 होते हैं... नालायक 
पप्पू- हम दिलदार घर से हैं....2 मैंने अपने खुद के भी डाले हैं।

हिंदी जोक्स: प्रेमिका- कल मेरा बर्थडे है मुझे क्या गिफ्ट दोगे, प्रेमी का जवाब सुनकर कर लिया ब्रेकअप

विज्ञापन
jokes in hindi jija sali jokes in hindi today jokes in hindi
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

चिंटू खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़कर बोला...
चिंटू- आई लव यू। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो।
लड़की- अच्छा, पर तुम्हारे पीछे मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की खड़ी है।
चिंटू- पर अब मैं ये डायमंड रिंग किसको दूं?
तभी लड़की भी झट से बोल पड़ी- लो, अब क्या मैं अपने जानू से मजाक भी नहीं कर सकती क्या।

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed