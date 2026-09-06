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जोक्स: जीजा से साली- मैं पड़ोसी से प्यार करती हूं और भाग रही हूं, फिर जो हुआ जानकर लगाएंगे ठहाके
जोक्स: शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। अगर हम हंसते रहते हैं, तो मन प्रसन्न रहता है और मानसिक तनाव से दूर रहते हैं। इसके साथ ही हंसने की वजह से कई गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं।
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जीजा साली जोक्स
- फोटो : अमर उजाला
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जोक्स: अगर आप हंसते रहते हैं, मन की उदासी दूर रहती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं। हंसने से मन में सकारात्मक ख्याल आते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...
पत्नी (गुस्से में)- मैं घर छोड़ कर जा रही हूं।
पति (गुस्से में)- हां 'जान' छोड़ो अब।
पत्नी- आपकी यही 'जान' कहने की आदत हमेशा मुझे रोक लेती है...
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मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : freepik
साली- मैं पड़ोसी से प्यार करती हूं और भाग रही हूं उसके साथ..
जीजा - थैंक गॉड... मेरे पैसे और समय दोनों बच गए..
साली - जीजा, मैं लेटर पढ़ रही हूं, जो दीदी रख के गई है...
जीजा बेहोश...
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वायरल चुटकुले
- फोटो : freepik
पत्नी- क्यों ना आज तुम्हें मटर पनीर और शाही पुलाव बनाकर खिलाऊं...
पति- वाह! मुंह में पानी आ गया..
पत्नी- आ गया ना मुंह में पानी बस इसी से काम चला लो...
चिंटू खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़कर बोला...
चिंटू- आई लव यू। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो।
लड़की- अच्छा, पर तुम्हारे पीछे मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की खड़ी है।
चिंटू- पर अब मैं ये डायमंड रिंग किसको दूं?
तभी लड़की भी झट से बोल पड़ी- लो, अब क्या मैं अपने जानू से मजाक भी नहीं कर सकती क्या।
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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