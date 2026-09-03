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फनी चुटकुले: शादी को लेकर पडिंत जी ने चिंटू से कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी
फीचर डेस्क, अमर उजाला
Published by: सोनिया चौहान
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:21 PM IST
सार
चुटकुले: अच्छे खानपान और अच्छी हवा के साथ इंसान को सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है, हंसी इंसान को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। हंसी-मजाक करने से मानसिक तनाव और चिंता भी दूर होती है।
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जोक्स इन हिंदी
- फोटो : Adobe stock
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जोक्स इन हिंदी: स्वस्थ रहने की फ्री दवा है हंसी। हंसने से इंसान का मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है। ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं, जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। अगर आप सुबह और शाम नियमित रूप से हंसते हैं, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके आसापास भी नहीं भटकती है।
चिंटू, पडिंत के पास जाकर बोला-
पडिंत जी मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है?
पडिंत- कैसे होगी पगले, तेरी कुंडली में तो
सुख ही सुख लिखा है......
बीवी से परेशान पति एक दिन पंडित जी के पास पहुंच कर बोला-
एक बात बताइये, ये जन्म-जन्म का साथ वाली बात सच है क्या?
पंडित- हां बेटा सौ फीसदी सच है
पति- मतलब मुझे अगले जन्म में भी यही पत्नी मिलेगी
पंडित जी- हां बिलकुल
पति- हे भगवान, फिर तो खुदखुशी करने से भी
कोई फायदा नहीं….
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वायरल फनी जोक्स
- फोटो : Adobe Stock
चिंटू अपना इलाज करवाने हॉस्पिटल गया
नर्स- लंबी-लंबी सांस लो
चिंटू ने लंबी-लंबी सांस ली
नर्स- कैसा महसूस हो रहा है
चिंटू- मजा ही आ गया, कौन-सा पर्फ्यूम
लगा कर आई हो?
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जोक्स इन हिंदी
- फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala
पति को काफी हिचकी आ रही थी
पत्नी ने पति की तरफ घूर कर देखा और बोली-
मैं तो यहां हूं फिर बाहर कौन मरी जा रही है,
तुम्हारे लिए....
टीचर- ड्राइवर और कंडक्टर में क्या फर्क होता है?
गोलू- अगर कंडक्टर सो गया तो किसी का टिकट नहीं कटेगा
लेकिन अगर ड्राइवर सो गया तो सब का टिकट कटेगा.....
टीचर- रिंकू, वादा करो कि कभी शराब, सिगरेट नहीं पिओगे
कभी लड़कियों का पीछा और उनसे दोस्ती नहीं करोगे,
वतन के लिए जान दे दोगे
रिंकू- दे देंगे, ऐसी जिंदगी का करेंगे भी क्या?
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जीजा साली जोक्स
- फोटो : AI
साली- अच्छा जीजू एक बात बताओ?
जीजा- पूछो क्या पूछना है?
साली-ससुराल में दामाद का इतना सम्मान क्यों होता है?
जीजा- क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यही वो आदमी है,
जिसने हमारे घर का तूफान संभाल रखा है......
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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