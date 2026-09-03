फनी चुटकुले: शादी को लेकर पडिंत जी ने चिंटू से कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe stock

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जोक्स इन हिंदी: स्वस्थ रहने की फ्री दवा है हंसी। हंसने से इंसान का मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है। ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं, जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। अगर आप सुबह और शाम नियमित रूप से हंसते हैं, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके आसापास भी नहीं भटकती है।







चिंटू, पडिंत के पास जाकर बोला-

पडिंत जी मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है?

पडिंत- कैसे होगी पगले, तेरी कुंडली में तो

सुख ही सुख लिखा है......







बीवी से परेशान पति एक दिन पंडित जी के पास पहुंच कर बोला-

एक बात बताइये, ये जन्म-जन्म का साथ वाली बात सच है क्या?

पंडित- हां बेटा सौ फीसदी सच है

पति- मतलब मुझे अगले जन्म में भी यही पत्नी मिलेगी

पंडित जी- हां बिलकुल

पति- हे भगवान, फिर तो खुदखुशी करने से भी

कोई फायदा नहीं….

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

चिंटू अपना इलाज करवाने हॉस्पिटल गया

नर्स- लंबी-लंबी सांस लो

चिंटू ने लंबी-लंबी सांस ली

नर्स- कैसा महसूस हो रहा है

चिंटू- मजा ही आ गया, कौन-सा पर्फ्यूम

लगा कर आई हो?

3 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

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4 of 5 टीचर-स्टूडेंट फनी जोक्स - फोटो : freepik

टीचर- ड्राइवर और कंडक्टर में क्या फर्क होता है?

गोलू- अगर कंडक्टर सो गया तो किसी का टिकट नहीं कटेगा

लेकिन अगर ड्राइवर सो गया तो सब का टिकट कटेगा.....







टीचर- रिंकू, वादा करो कि कभी शराब, सिगरेट नहीं पिओगे

कभी लड़कियों का पीछा और उनसे दोस्ती नहीं करोगे,

वतन के लिए जान दे दोगे

रिंकू- दे देंगे, ऐसी जिंदगी का करेंगे भी क्या?

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5 of 5 जीजा साली जोक्स - फोटो : AI