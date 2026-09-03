मजेदार हिंदी जोक्स: प्यार अंधा होता है, लड़के का जवाब सुनकर लड़की के उड़ गए होश

1 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : Adobe stock

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हिंदी चुटकुले: जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप काफी अच्छा महसूस करते हैं और इस लिहाज से जोक्स गुदगुदाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पढ़िए ऐसे ही कुछ मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। इसके लिए आप समय निकालकर दिन में कभी भी हंस सकते हैं।





लड़की- प्यार अंधा होता है लड़का- आजकल तो जिसके चार-पांच बॉयफ्रेंड हैं

वो भी कहती है कि 'प्यार अंधा होता है'

अरे प्यार अधां नहीं है बहन

तुने प्यार अंधा-धूंध किया है......







एक लड़का, लड़की से मिलने जाता है

लड़की- अभी मुझे छूना मत, हमारा प्यार पवित्र है

शादी के बाद जितना मर्जी छू लेना

लड़का- ठीक है अभी चलता हूं,

शादी हो जाए तो फोन करके बता देना

लड़के की बात सुनकर लड़की के होश उड़ गए...... आजकल तो जिसके चार-पांचहैंवो भी कहती है किअरे प्यारनहीं है बहनतुने प्यारकिया है......एकसे मिलने जाता हैअभी मुझे छूना मत, हमारा प्यारहैके बाद जितना मर्जी छू लेनाठीक है अभी चलता हूं,हो जाए तो फोन करके बता देनाकी बात सुनकरके होश उड़ गए......

2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : Adobe Stock

एक चोर, चोरी करने गया

तिजोरी पर लिखा था- तोड़ने की जरुरत नहीं

बटन दबाते ही पुलिस आ गई

पुलिस- तुम्हे अपनी सफाई में कुछ कहना है?

चोर- मां कसम, आज इंसानियत पर से भरोसा उठ गया.....

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Amar Ujala

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4 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

जीजा- पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं?

साली- क्योंकि शादी के बाद सारे गम

पति के हिस्से में आ जाते हैं और पत्नी

बे-गम हो जाती है

जीजा बेहोश........







साली- आपने मेरी दीदी में क्या देख कर शादी की?

जीजा- कुछ नहीं बस, बचपन से शौक था,

बड़े पंगे लेने का.....

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5 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला