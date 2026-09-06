हिंदी जोक्स: इन मजेदार चुटकुलों को पढ़कर छूट जाएगी हंसी, पढ़िए वायरल जोक्स

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

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हिंदी जोक्स: सेहतमंद रहने के लिए हर इंसान को तनाव से बचना चाहिए। तनाव से बचने का सबसे अच्छा उपाय हंसी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो तनाव आपके आसपास भी नहीं भटकता है। हंसी आपको कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



पति पत्नी से- 15 वर्षों में आज पहली बार अलार्म से सुबह-सुबह मेरी नींद खुल गई।

पत्नी- वह कैसे जी? क्या आपको अलार्म सुनाई नहीं देता था?

पति- नहीं आज सुबह मुझे जगाने के लिए तुम्हारी मां ने अलार्म घड़ी फेंक कर सिर पर मारी थी।



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

गर्लफ्रेंड- मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद आए।

ब्वॉयफ्रेंड- चल पगली....कुछ भी हो....

मैं शादी तो तुमसे ही करूंगा....

मम्मी से बोलना मुझे भूल जाएं.....



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik