हिंदी जोक्स: प्रेमिका- कल मेरा बर्थडे है मुझे क्या गिफ्ट दोगे, प्रेमी का जवाब सुनकर कर लिया ब्रेकअप

1 of 5 जोक्स - फोटो : AI

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हिंदी जोक्स: काम में व्यस्त होने की वजह से लोगों के पास हंसने-हंसाने का भी समय नहीं हैं। लेकिन हंसना सेहत के लिए बेहद ही लाभदायक है। हंसने से मन प्रसन्न रहता है और तनाव से बचने में मदद मिलती है। हंसने से मानसिक तनाव दूर होता है। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार जोक्स। इसलिए आप अपनी सभी परेशानियों को भूलकर जोर-जोर से हंसिए।



रमेश- पप्पू मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई है, बधाई हो तुम्हें

पप्पू- हां पर मैंने शादी तोड़ दी।

रमेश- अरे ऐसा, क्यों किया?

पप्पू- यार जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा पहले किसी के साथ चक्कर रहा है तो उसने साफ मना कर दिया

रमेश- ये तो अच्छी बात थी ना पागल

पप्पू- दोस्त जो किसी और का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Amar Ujala

प्रेमिका- तुमको पता है कल मेरा बर्थडे है मुझे क्या गिफ्ट दोगे

प्रेमी- जो तुम चाहो मेरी जान

प्रेमिका- मुझे रिंग चाहिए

प्रेमी- ठीक है रिंग दूंगा पर उठाना मत, मेरा बैलेंस कम है।



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik