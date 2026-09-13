जोक्स: देवर से भाभी- नई-नई शादी के बाद जिंदगी कैसी कट रही है? जवाब पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 देवर-भाभी जोक्स - फोटो : freepik







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आज के मजेदार जोक्स: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बेहद कम उम्र में ही तनाव का शिकार हो रहे हैं। इसका सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसे माहौल में स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए। हंसने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आपसे तनाव भी दूर रहेगा। आपको हंसाने के लिए कुछ हंसी के हंसगुल्ले लेकर आए हैं। इन वायरल जोक्स (Viral Jokes) को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे।







भाभी- नई-नई शादी के बाद जिंदगी कैसी कट रही है? देवर- हम तो जिंदगी के उस मुकाम पर हैं कि अगर,

पहाड़ों की हसीन वादियों में भी जाकर जोर से पुकारते हैं,

'जिंदगी' तो वापस 'झंड है, झंड है, झंड है'

सुनाई देता है.......







देवर- आदमी का जीवन शादी के बाद कैसा रहता है?

भाभी- शादी से पहले गर्मजोशी में, शादी के बाद

कुछ दिन मदहोशी में और उसके बाद का पूरा जीवन

खामोशी में रहता है

भाभी की बात सुनकर देवर के उड़ गए होश......

2 of 5 पति पत्नी जोक्स - फोटो : अमर उजाला

पति की कब्र पर सिर रखकर पत्नी ने रोते हुए कहा-

बेटा लैपटॉप और बेटी मोबाइल की डिमांड कर रही है

मैं कहा से लाकर दूं?

खुद मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मैं क्या करूं?

कब्र से घुटी हुई आवाज आई,

मर गया हूं, दुबई नहीं गया हूं......

3 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

जज- घर में मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की...?

चोर- जज साहब आपकी नौकरी अच्छी है,

आपकी तनख्वाह अच्छी है

आप ये सब तरीके जानकर क्या करेंगे..?





एक आदमी की बीवी गुजर गई

आदमी रोते हुए बोला- मुझे छोड़कर क्यों चली गई

उसे रोता देख पास खड़ी लड़की ने अपनी सहेली से कहा-

कितना प्यार करता है अपनी बीवी से

काश मेरे पास इसका पता होता,

तो मैं इससे शादी कर लेती

लड़की की बात सुन आदमी रोते हुए ऊंची आवाज में बोला-

लखनऊ गोमती नगर सेक्टर 4, मकान नंबर 12.....

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5 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : freepik