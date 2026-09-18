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फनी जोक्स: पिंकी- सो गया मेरा शोना, वायरल जोक्स पढ़कर खूब लगाएंगे ठहाके

Fri, 18 Sep 2026 08:49 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Fri, 18 Sep 2026 08:49 PM IST
सार

जोक्स इन हिंदी: अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल दीजिए। हंसते रहने से मन और शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। जोक्स इंसान को हंसाने में बहुत मदद करते हैं। जिसे पढ़ने के बाद आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।

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हिंदी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

जोक्स और चुटकुले: जीवन में हंसना काफी जरूरी है। खुश रहने से इंसान का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हम जब खिलखिलाकर हंसते हैं, तो दिमाग में गुड हार्मोन रिलीज होता है, जो स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। अगर आप लगातार तनाव में रहते है, तो इससे दिमाग धीरे-धीरे नकारात्मक सोच में फंस जाता है। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स (Funny Jokes) लेकर आए हैं जो खुल कर हंसने में आपकी मदद करेंगे।




पिंकी- सो गया मेरा शोना
सोनू- हां
पिंकी- तो फिर मेरे शोने ने रिप्लाई कैसे किया?
सोनू के पापा- बहूरानी, मैं तुम्हारे शोने का बाप हूं
कल तेरे शोने का Exam है, अगर तेरा शोना फेल हो गया न,
तो मैं तेरे शोने को इतना मारुंगा कि सोने लायक नहीं बचेगा.....
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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik
बॉस (सुरेश से)- मैंने तुम्हें फोन किया था,
तुम्हारी पत्नी ने कहा तुम खाना बना रहे हो
तुमने वापस फोन क्यों नहीं किया?
सुरेश- सर किया था, आपकी पत्नी ने बताया,
आप बर्तन धो रहे हो....



सुरेश- सर कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए?
बॉस- छुट्टी एक शर्त पर मिलेगी
पहले ये बताओ कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा?
सुरेश- सर, हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी न दी हो
बॉस- बताओ कितने दिन की छुट्टी चाहिए? 
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फनी जोक्स - फोटो : freepik
गप्पू- ये रसगुल्ले की दुकान तेरे पापा की है
पप्पू- हां
गप्पू- तेरा खाने का मन नहीं करता?
पप्पू- बहुत मन करता है, लेकिन पापा गिन कर रखते हैं
गप्पू- फिर क्या करता है?
पप्पू- बस चूस के वापस रख देता हूं.....



हिंदी चुटकुले: सास से बहू- रस्सी जीभ से कैसे कट सकती है? फिर जो हुआ पढ़कर पेट पकड़कर हंसेंगे आप


जोक्स: गब्बर को लेकर मां ने बेटे से कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी
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जोक्स - फोटो : अमर उजाला
टीचर- दशमलव किसे कहते हैं?
गप्पू- जब 10 से लव हो जाए,
उसी को दशमलव कहते हैं
टीचर बेहोश.......



टीचर- बताओ गंगा कहां से निकलती है और 
कहां जाकर मिलती है? 
गोलू- सर, गंगा स्कूल आने के बहाने घर से निकलती है
और मंदिर के पीछे जाकर कालू से मिलती है......
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फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock
एक शराबी झूमता हुआ घर की ओर जा रहा था कि,
अचानक रुक गया
उसने देखा उसके पीछे दो लड़किया किसी बात पर,
आपस में झगड़ रही थीं
पहली लड़की- भगवान करे तेरी शादी किसी शराबी से हो जाए
दूसरी लड़की- नहीं, भगवान करे तेरी शादी हो जाए
शराबी बोला- तो मैं रुकूं या जाऊं?



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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