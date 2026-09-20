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जोक्स हिंदी: साली- आप पैदल क्यों आ रहे हैं, ऑटो से आना चाहिए था? जीजा का जवाब सुनकर उड़े होश

Sun, 20 Sep 2026 04:08 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sun, 20 Sep 2026 04:08 PM IST
सार

जोक्स हिंदी: हंसी आपको मानसिक तनाव से बचाने में मदद करती है और आपको स्वस्थ रखती है। लोग कॉमेडी शोज और चुटकुलों की मदद से हंसते हैं। अगर आपको भी हंसना पसंद है, तो हम आपके लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं। 

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जीजा साली जोक्स - फोटो : अमर उजाला

जोक्स हिंदी: अगर हम हंसते रहते हैं, तो मन प्रसन्न रहता है और मानसिक तनाव से दूर रहते हैं। इसके साथ ही हंसने की वजह से कई गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं। इसलिए सभी को नियमित रूप से सुबह और शाम हंसना चाहिए। हंसने के कई फायदे होते हैं। हमें अपने शरीर को स्वस्थ और रोगमुक्त रखने के लिए जरूर हंसना चाहिए। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन कुछ मजेदार जोक्स लेकर आते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की चलिए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



पत्नी- ये जो तुम रोज फेसबुक पर रोमांटिक शायरियां लिखते हो कि 'ये तेरी जुल्फें है जैसे रेशम की डोर'
ये किसके लिये लिखते हो ?
पति- पगली तेरे लिये ही लिखता हूँ, मेरी जानू !
पत्नी- तो फिर वो ही रेशम की डोर कभी दाल में आ जाती है तो इतना चिल्लाते क्यों हो...
 
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जीजा साली जोक्स - फोटो : AI

साली- आप पैदल क्यों आ रहे हो ऑटो से आना चाहिए था ना?
जीजा- तुमने ही तो कहा था धीरे-धीरे से मेरी जिंदगी में आना।
 

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

रोहन- शराब पीते पीते रोने लगा.
मोहन- क्या हुआ... रो क्यों रहे हो?
रोहन- यार, जिस लड़की को भूलने के लिए पी रहा था उसका नाम याद नहीं आ रहा... 


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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

दादी और पोता आपस में बात करते हुए...
दादी- लगता है उस लड़की को लकवा हो गया है,
देख कैसे उसका एक हाथ ऊपर हो रहा है और मुंह पिचका सा हो गया है
पोता- दादी लकवा नहीं, वह सेल्फी ले रही है... 

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

राजू की पत्नी बादाम खा रही थी...
राजू रोमांटिक होते हुए बोला- जरा मुझे भी टेस्ट कराओ...
पत्नी ने एक बादाम उसके हाथ में रख दिया और बाकि खुद खाने लगी।
राजू- बस एक ही?
पत्नी ने झल्लाकर कहा- हां, बाकि सबका टेस्ट भी ऐसा ही है...

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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