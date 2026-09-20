चुटकुले: पप्पू से डॉक्टर- मुबारक हो, आप के घर लड़का पैदा हुआ है, फिर जो हुआ जानकर छूट जाएगी हंसी

चुटकुले: अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी। इसीलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सिलसिला।
क्लास में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा - बताओ, कांटों भरे
रास्ते पर आपका साथ कौन देगा? पति, पत्नी, मां-बाप,
प्रेमी, प्रेमिका या दोस्त?
पप्पू खड़े होकर बोला - सर चप्पल!
फिर मास्टर जी ने चप्पल से की पप्पू की पिटाई।
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फनी जोक्स
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डॉक्टर- मुबारक हो, आप के घर लड़का पैदा हुआ है।
पप्पू- अरे, यह तो कमाल की टेक्नॉलजी है बीवी मेरी हॉस्पिटल में है और बच्चा घर में पैदा हुआ है।
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वायरल फनी जोक्स
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एक आदमी भागता हुआ पुलिस के पास पहुंचा, और बोला -
मेरे दोस्त के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया...
पुलिस - क्या हुआ तुम्हारे दोस्त के साथ?
आदमी - वो मेरी बीवी के साथ भाग गया...
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मजेदार फनी जोक्स
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यात्री (अखबार पढ़ते-पढ़ते) - अरे भाई कुली, मुझे उस
डिब्बे में बिठाना, जहां बात करने वाला कोई ना हो, ताकि
मैं आराम से अखबार पढ़ सकूं।
कुली - बाबू जी आप चिंता ना करें, आपको मैं मालगाड़ी
में बिठाऊंगा।
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मजेदार फनी जोक्स
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दामाद अपनी सास से बात करते हुए
कहता है - आपकी बेटी में तो हजारों कमियां हैं।
सास - हां बेटा, इसी वजह से तो उसे
अच्छा लड़का नहीं मिला।
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)