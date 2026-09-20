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चुटकुले: पप्पू से डॉक्टर- मुबारक हो, आप के घर लड़का पैदा हुआ है, फिर जो हुआ जानकर छूट जाएगी हंसी

Sun, 20 Sep 2026 04:30 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sun, 20 Sep 2026 04:30 PM IST
सार

चुटकुले: जीवन में हर इंसान के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से आपका मन प्रसन्न रहता है और आपका शरीर स्वस्थ रहता है। अगर आप नियमित रूप से सुबह और शाम हंसते हैं, तो मानसिक तनाव से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं।
 

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जोक्स - फोटो : अमर उजाला

चुटकुले: अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी। इसीलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सिलसिला। 


 
क्लास में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा - बताओ, कांटों भरे
रास्ते पर आपका साथ कौन देगा? पति, पत्नी, मां-बाप,
प्रेमी, प्रेमिका या दोस्त?
पप्पू खड़े होकर बोला - सर चप्पल!
फिर मास्टर जी ने चप्पल से की पप्पू की पिटाई।
 
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फनी जोक्स - फोटो : freepik

डॉक्टर- मुबारक हो, आप के घर लड़का पैदा हुआ है।
पप्पू- अरे, यह तो कमाल की टेक्नॉलजी है बीवी मेरी हॉस्पिटल में है और बच्चा घर में पैदा हुआ है।
 

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

एक आदमी भागता हुआ पुलिस के पास पहुंचा, और बोला -
मेरे दोस्त के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया...
पुलिस - क्या हुआ तुम्हारे दोस्त के साथ?
आदमी - वो मेरी बीवी के साथ भाग गया...

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

यात्री (अखबार पढ़ते-पढ़ते) - अरे भाई कुली, मुझे उस
डिब्बे में बिठाना, जहां बात करने वाला कोई ना हो, ताकि
मैं आराम से अखबार पढ़ सकूं।
कुली - बाबू जी आप चिंता ना करें, आपको मैं मालगाड़ी
में बिठाऊंगा।

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

दामाद अपनी सास से बात करते हुए
कहता है - आपकी बेटी में तो हजारों कमियां हैं।
सास - हां बेटा, इसी वजह से तो उसे
अच्छा लड़का नहीं मिला।

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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