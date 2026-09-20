चुटकुले: पप्पू से डॉक्टर- मुबारक हो, आप के घर लड़का पैदा हुआ है, फिर जो हुआ जानकर छूट जाएगी हंसी

1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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चुटकुले: अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी। इसीलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सिलसिला।



क्लास में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा - बताओ, कांटों भरे

रास्ते पर आपका साथ कौन देगा? पति, पत्नी, मां-बाप,

प्रेमी, प्रेमिका या दोस्त?

पप्पू खड़े होकर बोला - सर चप्पल!

फिर मास्टर जी ने चप्पल से की पप्पू की पिटाई।



2 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

डॉक्टर- मुबारक हो, आप के घर लड़का पैदा हुआ है।

पप्पू- अरे, यह तो कमाल की टेक्नॉलजी है बीवी मेरी हॉस्पिटल में है और बच्चा घर में पैदा हुआ है।



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik