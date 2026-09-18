मजेदार चुटकुले: पप्पू ने पड़ोसी को बताया अपनी खुशहाल जिंदगी का राज, पढ़कर जोर-जोर से हंसने लगोगे आप

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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हिंदी चुटकुले: हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में कभी भी हंस सकते हैं। ऐसे मे आज हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ फनी जोक्स (Jokes in Hindi), जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर.....







पड़ोसी पप्पू से कहता है- आप बड़े किस्मत वाले हैं

जब भी रात को आपके घर के सामने से गुजरता हूं,

हंसने की आवाजें आती हैं

लगता है, आप लोग काफी खुशहाल जीवन जी रहे हैं

गोलू- नहीं भाई.....मेरी बीवी रोज मुझे जूते फेंक कर मारती है

अगर लग जाए तो वो हंसती है, और वो चूक जाए तो मैं हंसता हूं.

बस यही है, मेरी खुशहाली का राज.......

2 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

सुरेश- कभी किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए

मोहन- क्या हुआ?

सुरेश- सुबह-सुबह पड़ोसन हाय बोल रही थी,

मैने ले ली और बीवी ने देख लिया

मोहन- फिर क्या हुआ?

सुरेश- 3 दिन से बाहर ही खा रहा हूं......







एक मुर्गे का मालिक बीमार हुआ,

उसकी पत्नी उसके बगल में बैठी थी

मालिक की पत्नी- आपको बहुत तेज बुखार है,

मैं आपके लिए चिकन सूप बना लाती हूं

इतना सुनते ही मुर्गे के होश उड़ गए,

वो मालिक की पत्नी से बोला-

एक बार पैरासिटामोल देकर भी देख लो जरा......

3 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : freepik

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4 of 5 पति-पत्नी जोक्स - फोटो : freepik

पति-पत्नी के बीच हुई जबरदस्त लड़ाई

पति- चुप हो जाओ

पत्नी- तुम क्यों नहीं चुप हो जाते

दोनों के बीच झगड़ा और बढ़ता गया

पत्नी- मैं अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती

पति- खबरदार, जो लड़ते समय खुशी वाली कोई बात कही तो....







पत्नी- जानू, क्या मैं तुम्हारे सपनों में आती हूं?

पति- नहीं

पत्नी- क्यों?

पति- क्योंकि मैं 'हनुमान चालीसा' पढ़ कर सोता हूं.......

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik