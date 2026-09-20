फनी जोक्स: पति- खूबसूरत लड़की के लिए प्यारे-प्यारे फूल लाया हूं? पत्नी के साथ जो हुआ जानकर हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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फनी जोक्स: सेहतमंद रहने के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। अगर हम हंसते रहते हैं तो हमारा मन खुश रहता है और हम तनावमुक्त रहते हैं। इसकी वजह से हम कई खतरनाक बीमारियों से बचे रहते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।



दो आत्माएं मरने के बाद आपस में बात कर रही थी

पहली आत्मा (दूसरी से) – आत्महत्या दो तरह की होती हैं।

पहली (तेज और आसान) – गले में रस्सी डालो और पंखे से लटक जाओ।

और दूसरी (धीमी और दर्दनाक) – गले में वरमाला डालो और जिंदगी भर लटके रहो...



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

पत्नी (गुस्से में अंदर से)- कौन है?

पति- खूबसूरत लड़की के लिए प्यारे-प्यारे फूल लाया हूं।

पत्नी ने झट से खुश होकर दरवाजा खोल दिया।

पत्नी- फूल कहां हैं?

पति (अंदर घुसते हुए): तो खूबसूरत लड़की कहां है?



3 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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