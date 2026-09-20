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फनी जोक्स: पति- खूबसूरत लड़की के लिए प्यारे-प्यारे फूल लाया हूं? पत्नी के साथ जो हुआ जानकर हो जाएंगे लोटपोट

Sun, 20 Sep 2026 04:01 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sun, 20 Sep 2026 04:01 PM IST
सार

फनी जोक्स: हंसने और मुस्कुराने से हम मानसिक तनाव से भी दूर रहते हैं जिससे कई बीमारियों से बचा सकता है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। 

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Husband Wife Jokes In Hindi Husband Says I Have Brought Lovely Flowers For A Beautiful Girl Funny jokes
जोक्स - फोटो : अमर उजाला

फनी जोक्स: सेहतमंद रहने के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। अगर हम हंसते रहते हैं तो हमारा मन खुश रहता है और हम तनावमुक्त रहते हैं। इसकी वजह से हम कई खतरनाक बीमारियों से बचे रहते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं। 



दो आत्माएं मरने के बाद आपस में बात कर रही थी
पहली आत्मा (दूसरी से) – आत्महत्या दो तरह की होती हैं।
पहली (तेज और आसान) – गले में रस्सी डालो और पंखे से लटक जाओ।
और दूसरी (धीमी और दर्दनाक) – गले में वरमाला डालो और जिंदगी भर लटके रहो... 
 
Husband Wife Jokes In Hindi Husband Says I Have Brought Lovely Flowers For A Beautiful Girl Funny jokes
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

पत्नी (गुस्से में अंदर से)- कौन है?
पति- खूबसूरत लड़की के लिए प्यारे-प्यारे फूल लाया हूं।
पत्नी ने झट से खुश होकर दरवाजा खोल दिया।
पत्नी- फूल कहां हैं?
पति (अंदर घुसते हुए): तो खूबसूरत लड़की कहां है?
 

Husband Wife Jokes In Hindi Husband Says I Have Brought Lovely Flowers For A Beautiful Girl Funny jokes
मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

टीचर- तुम तो पढाई में बहुत कमजोर हो,
मैं तुम्हारी उम्र में गणित के इससे भी कठिन सवाल हल कर लेता था।
सोनू- आपको अच्छे टीचर मिल गए होंगे सर,
सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती... 


जोक्स: टीचर- नदी में नींबू का पेड़ लगा है तो उसे कैसे तोड़ोगे? छात्र का जवाब सुनकर उड़े होश

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Husband Wife Jokes In Hindi Husband Says I Have Brought Lovely Flowers For A Beautiful Girl Funny jokes
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

बबलू - ऐसा लगता है कि वो लड़की ऊंचा सुनती है।
मैं कुछ कहता हूं वो कुछ और ही बोलती है।
डबलू - वो कैसे?
बबलू - मैंने कहा… आई लव यू,
तो वह बोली मैंने कल ही नए सैंडल खरीदे हैं…

चुटकुले: हंसा हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये मजेदार जोक्स, पलभर में गायब हो जाएगा तनाव

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

इंटरव्यू में बॉस ने पूछा - क्या आपको ब्रिटिश भाषा आती है?
लड़का - हाँ
बॉस - कुछ बोल के दिखाओ
लड़का - डूगना लागान डेना पडेगा बुवन!
बॉस - बॉस बेहोश

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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