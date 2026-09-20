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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Devar Bhabhi Jokes in Hindi Devar Bhabhi latest Jokes funny jokes

हिंदी जोक्स: भाभी से देवर- दुनिया में दो तरह के नेटवर्क ही सबसे तेज हैं, फिर जो हुआ जानकर लगाएंगे ठहाके

Sun, 20 Sep 2026 04:18 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sun, 20 Sep 2026 04:18 PM IST
सार

हिंदी जोक्स: जीवन में सेहतमंद रहने के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। अगर हम हंसते रहते हैं तो हमारा मन खुश रहता है और हम तनावमुक्त रहते हैं। इसकी वजह से हम कई खतरनाक बीमारियों से बचे रहते हैं। 
 

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फनी जोक्स - फोटो : अमर उजाला

हिंदी जोक्स: वर्तमान समय की भागमभाग वाली जिंदगी में लोगों को अक्सर बढ़ते काम के दबाव की वजह से तनाव रहता है। ऐसे माहौल में बहुत जरूरी है कि आप अपनी व्यस्त समय के बीच खुद के लिए जरूर कुछ समय निकालें। तनाव से दूर रहने के लिए आप हंस सकते हैं। इसीलिए हम आपके कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और खूब हंसेंगे। 



बेटा (मां से)- मां, दिवाली आने वाली है, इस बार मैं पटाखे इस दुकान से लूंगा
मां- नालायक, ये पटाखों की दुकान नहीं, लड़कियों का हॉस्टल है
लड़का- मुझे क्या पता? एक दिन पापा कह रहे थे कि यहां एक से एक धांसू और रंगीले पटाखे हैं...।
 
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Funny Jokes - फोटो : Freepik

देवर- दुनिया में दो तरह के नेटवर्क ही सबसे तेज हैं।
भाभी- कौन-कौन से?
देवर- एक ईमेल और दूसरा फीमेल, एक मिनट में इधर की बात उधर पहुंचा देती हैं।
 

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

दिवाली के कुछ दिन बाद सोन पापड़ी का डिब्बा खुला
रमन ने एक एक पीस उठाया, फिर दूसरा पीस उठाया, फिर तीसरा उठाया
रमन की पत्नी ये देखकर बोली- अब बस भी करो, इतना प्यार देखके सोनपापड़ी के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे...।

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

दुल्हन अपनी सास से- हनीमून पर तो लेकर नहीं गए, अपने बेटे से कहो दिवाली पर हवाई सफर करा दें। 
सास अपने बेटे से- बेटा बहू को राकेट पे बैठा कर तीली लगा दे।


फनी जोक्स: पति- खूबसूरत लड़की के लिए प्यारे-प्यारे फूल लाया हूं? पत्नी के साथ जो हुआ जानकर हो जाएंगे लोटपोट

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Funny jokes - फोटो : freepik

बेटा (फोन पर) - मां आज हम दो से तीन हो गए,
मां - वह बेटा, बधाई हो... लड़का हुआ है
या लड़की?
बेटा - नहीं मां, आपकी बहू ने दूसरी शादी कर ली...

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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