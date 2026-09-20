हिंदी जोक्स: भाभी से देवर- दुनिया में दो तरह के नेटवर्क ही सबसे तेज हैं, फिर जो हुआ जानकर लगाएंगे ठहाके

हिंदी जोक्स: वर्तमान समय की भागमभाग वाली जिंदगी में लोगों को अक्सर बढ़ते काम के दबाव की वजह से तनाव रहता है। ऐसे माहौल में बहुत जरूरी है कि आप अपनी व्यस्त समय के बीच खुद के लिए जरूर कुछ समय निकालें। तनाव से दूर रहने के लिए आप हंस सकते हैं। इसीलिए हम आपके कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और खूब हंसेंगे।
बेटा (मां से)- मां, दिवाली आने वाली है, इस बार मैं पटाखे इस दुकान से लूंगा
मां- नालायक, ये पटाखों की दुकान नहीं, लड़कियों का हॉस्टल है
लड़का- मुझे क्या पता? एक दिन पापा कह रहे थे कि यहां एक से एक धांसू और रंगीले पटाखे हैं...।
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Funny Jokes
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देवर- दुनिया में दो तरह के नेटवर्क ही सबसे तेज हैं।
भाभी- कौन-कौन से?
देवर- एक ईमेल और दूसरा फीमेल, एक मिनट में इधर की बात उधर पहुंचा देती हैं।
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वायरल फनी जोक्स
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दिवाली के कुछ दिन बाद सोन पापड़ी का डिब्बा खुला
रमन ने एक एक पीस उठाया, फिर दूसरा पीस उठाया, फिर तीसरा उठाया
रमन की पत्नी ये देखकर बोली- अब बस भी करो, इतना प्यार देखके सोनपापड़ी के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे...।
जोक्स हिंदी: साली- आप पैदल क्यों आ रहे हैं, ऑटो से आना चाहिए था? जीजा का जवाब सुनकर उड़े होश
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मजेदार फनी जोक्स
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दुल्हन अपनी सास से- हनीमून पर तो लेकर नहीं गए, अपने बेटे से कहो दिवाली पर हवाई सफर करा दें।
सास अपने बेटे से- बेटा बहू को राकेट पे बैठा कर तीली लगा दे।
फनी जोक्स: पति- खूबसूरत लड़की के लिए प्यारे-प्यारे फूल लाया हूं? पत्नी के साथ जो हुआ जानकर हो जाएंगे लोटपोट
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Funny jokes
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बेटा (फोन पर) - मां आज हम दो से तीन हो गए,
मां - वह बेटा, बधाई हो... लड़का हुआ है
या लड़की?
बेटा - नहीं मां, आपकी बहू ने दूसरी शादी कर ली...
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)