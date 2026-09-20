हिंदी जोक्स: भाभी से देवर- दुनिया में दो तरह के नेटवर्क ही सबसे तेज हैं, फिर जो हुआ जानकर लगाएंगे ठहाके

1 of 5 फनी जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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हिंदी जोक्स: वर्तमान समय की भागमभाग वाली जिंदगी में लोगों को अक्सर बढ़ते काम के दबाव की वजह से तनाव रहता है। ऐसे माहौल में बहुत जरूरी है कि आप अपनी व्यस्त समय के बीच खुद के लिए जरूर कुछ समय निकालें। तनाव से दूर रहने के लिए आप हंस सकते हैं। इसीलिए हम आपके कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और खूब हंसेंगे।



बेटा (मां से)- मां, दिवाली आने वाली है, इस बार मैं पटाखे इस दुकान से लूंगा

मां- नालायक, ये पटाखों की दुकान नहीं, लड़कियों का हॉस्टल है

लड़का- मुझे क्या पता? एक दिन पापा कह रहे थे कि यहां एक से एक धांसू और रंगीले पटाखे हैं...।



2 of 5 Funny Jokes - फोटो : Freepik

देवर- दुनिया में दो तरह के नेटवर्क ही सबसे तेज हैं।

भाभी- कौन-कौन से?

देवर- एक ईमेल और दूसरा फीमेल, एक मिनट में इधर की बात उधर पहुंचा देती हैं।



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik