जोक्स: राजू ने टीचर को बताया आ बैल मुझे मार मुहावरे का अर्थ, पढ़कर ठहाके लगाकर हंसेंगे आप

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik







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मजेदार फनी जोक्स: जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खानपान किसी भी इंसान के सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी। इसलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार चुटकुले (Funny Chutkule) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे।





टीचर- बताओ आ बैल मुझे मार का क्या मतलब है?

राजू- आ बैल मुझे मार का मतलब होता है,

बीवी से पंगा लेना

टीचर बेहोश.....







सास- तुम्हारी मां ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया?

बहू- नहीं मांजी ऐसा नहीं है

उन्होंने मुझे आपको और आपके बेटे को

कैसे संभालना है, यह सिखाया है?

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एक पंडित का तोता रोज राजू को देखता और बोलता-

और कामचोर

एक दिन राजू ने पंडित से उसकी शिकायत कर दी

पंडित ने तोते को बहुत मारा

अगले दिन राजू जब तोते के करीब से गुजरा,

तो तोता कुछ न बोला

थोड़ा आगे जाकर राजू ने मुड़कर देखा तो,

तोता हंसते हुए बोला- समझ तो तू गया ही होगा......

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4 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

एक कंजूस पिता का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया

पिता (गुस्से में)- गधे डेट पर कितने रुपए खर्च किए तुने?

बेटा - 500 रुपए

पिता- 500 रुपए खर्च करते हुए तुझे शर्म नहीं आई

बेटा- वो इतने ही लेकर आई थी.....







बेटा- पापा मुझे मोटरसाइकिल दिलवा दो

पिता- भगवान ने टांगे किस लिए दी हैं?

बेटा- एक टांग किक मारने के लिए, दूसरी

गियर डालने के लिए

पिता बेहोश.....

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