जोक्स: राजू ने टीचर को बताया आ बैल मुझे मार मुहावरे का अर्थ, पढ़कर ठहाके लगाकर हंसेंगे आप

मजेदार फनी जोक्स: जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खानपान किसी भी इंसान के सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी। इसलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार चुटकुले (Funny Chutkule) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे।
टीचर- बताओ आ बैल मुझे मार का क्या मतलब है?
राजू- आ बैल मुझे मार का मतलब होता है,
बीवी से पंगा लेना
टीचर बेहोश.....
सास- तुम्हारी मां ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया?
बहू- नहीं मांजी ऐसा नहीं है
उन्होंने मुझे आपको और आपके बेटे को
कैसे संभालना है, यह सिखाया है?
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जोक्स इन हिंदी
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एक पंडित का तोता रोज राजू को देखता और बोलता-
और कामचोर
एक दिन राजू ने पंडित से उसकी शिकायत कर दी
पंडित ने तोते को बहुत मारा
अगले दिन राजू जब तोते के करीब से गुजरा,
तो तोता कुछ न बोला
थोड़ा आगे जाकर राजू ने मुड़कर देखा तो,
तोता हंसते हुए बोला- समझ तो तू गया ही होगा......
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वायरल फनी जोक्स
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फनी जोक्स
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एक कंजूस पिता का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया
पिता (गुस्से में)- गधे डेट पर कितने रुपए खर्च किए तुने?
बेटा - 500 रुपए
पिता- 500 रुपए खर्च करते हुए तुझे शर्म नहीं आई
बेटा- वो इतने ही लेकर आई थी.....
बेटा- पापा मुझे मोटरसाइकिल दिलवा दो
पिता- भगवान ने टांगे किस लिए दी हैं?
बेटा- एक टांग किक मारने के लिए, दूसरी
गियर डालने के लिए
पिता बेहोश.....
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फनी जोक्स
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गर्लफ्रेंड- मेरी एक-एक सांस पर हजारों लड़के मरते हैं
ब्वॉयफ्रेंड- थोड़ा टाइम निकाल कर ब्रश कर लिया करो,
हजारों मासूमों की जान बच जाएगी...
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)