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देसी जोक्स: पति को स्वतंत्र छोड़ने को लेकर महिला ने पडिंत जी से कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

Mon, 21 Sep 2026 06:54 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Mon, 21 Sep 2026 06:54 PM IST
सार

जोक्स: अच्छे खानपान और अच्छी हवा के साथ इंसान को सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसी इंसान को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। हंसी-मजाक करने से मानसिक तनाव और चिंता भी दूर होती है। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। 

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फनी जोक्स - फोटो : freepik

लेटेस्ट हिंदी जोक्स: काम में व्यस्त होने की वजह से लोगों के पास हंसने-हंसाने का भी समय नहीं हैं। लेकिन हंसना सेहत के लिए बेहद ही लाभदायक होता है। हंसने से मन प्रसन्न रहता है जिससे तनाव से बचने में भी मदद मिलती है। ऐसे में आज हम आपके लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ मजेदार जोक्स (Funny Jokes) और चुटकुले (Chutkule) लेकर आए हैं। जो आपको हंसा- हंसाकर लोटपोट कर देंगे....





एक महिला पडिंत जी के पास जाती है
महिला- मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करते
पडिंत जी- जिसे प्रेम करते हो, उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए
महिला- एक बार छोड़ा था, पडिंत जी,
पड़ोसन के घर बैठे मिले....  
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जोक्स का पिटारा - फोटो : freepik
सुरेश (मोहन से)- क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? 
मोहन- मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई
सुरेश- वो कैसे?
मोहन- मैंने उसको बोला कि तुम बहुत मोटी हो गई हो,
भागा करो 
सुरेश- फिर क्या हुआ
मोहन- अगले ही दिन वो किसी और के साथ भाग गई......



98 साल के बूढ़े आदमी और 18 साल की लड़की ने,
शादी कर ली
मीडिया ने लड़की से पूछा-
इनमें आपको शादी लायक क्या दिखा?
लड़की- एक तो इनकी Income,
दूसरे इनके दिनकम......
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हिंदी चुटकुले - फोटो : freepik
सुरेश ने शादी के लिये अपने बॉस की लड़की का हाथ मांगा
बॉस नाराज होते हुए बोला- अपनी औकात देखी है,
जितनी तुझे सैलेरी मिलती है,
उतने पैसो में तो मेरी बेटी के लिये टॉयलेट पेपर भी नहीं आयेगा
सुरेश-  अच्छा, अगर आपकी लड़की इतनी पॉटी करती है,
तो फिर शादी की बात अब रहने ही दो.....



मजेदार चुटकुले: कुत्ता पालने को लेकर दामाद ने ससुर को दिया ऐसा जवाब, पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे बेहाल


मजेदार चुटकुले: पप्पू ने पड़ोसी को बताया अपनी खुशहाल जिंदगी का राज, पढ़कर जोर-जोर से हंसने लगोगे आप 
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वायरल चुटकुले - फोटो : Adobe Stock
सोनू- मम्मी में रात को बाथरूम गया तो पता है क्या हुआ?
मम्मी- क्या हुआ?
सोनू- मैंने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला,
उसमें अपने आप लाइट चालू हो गई
और उसमें से ठंडी-ठंडी हवा आने लगी
मम्मी- अरे कुत्ते तू आज फ्रिज में फिर से सू-सू कर आया....



पप्पू- ये लड़कियां इतने व्रत क्यों रखती हैं?
मां- बेटा इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा किसी को तू
पप्पू (मन ही मन सोचता हुआ) बोला- कसम से आज पहली बार
देवता वाली फीलिंग आ रही है....
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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik
लड़की को स्कूटी सिखाते हुए लड़का बोला- देखो तुम्हें 
जिस बाजू जाना हो उस साइड का इंडिकेटर देना,
फिर गाड़ी मोड़ना
लड़की- मैं लोगों को क्यों बताऊं कि मुझे कहां जाना है.....



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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