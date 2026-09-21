देसी जोक्स: पति को स्वतंत्र छोड़ने को लेकर महिला ने पडिंत जी से कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik







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लेटेस्ट हिंदी जोक्स: काम में व्यस्त होने की वजह से लोगों के पास हंसने-हंसाने का भी समय नहीं हैं। लेकिन हंसना सेहत के लिए बेहद ही लाभदायक होता है। हंसने से मन प्रसन्न रहता है जिससे तनाव से बचने में भी मदद मिलती है। ऐसे में आज हम आपके लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ मजेदार जोक्स (Funny Jokes) और चुटकुले (Chutkule) लेकर आए हैं। जो आपको हंसा- हंसाकर लोटपोट कर देंगे....







एक महिला पडिंत जी के पास जाती है

महिला- मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करते

पडिंत जी- जिसे प्रेम करते हो, उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए

महिला- एक बार छोड़ा था, पडिंत जी,

पड़ोसन के घर बैठे मिले....

2 of 5 जोक्स का पिटारा - फोटो : freepik

सुरेश (मोहन से)- क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो?

मोहन- मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई

सुरेश- वो कैसे?

मोहन- मैंने उसको बोला कि तुम बहुत मोटी हो गई हो,

भागा करो

सुरेश- फिर क्या हुआ

मोहन- अगले ही दिन वो किसी और के साथ भाग गई......







98 साल के बूढ़े आदमी और 18 साल की लड़की ने,

शादी कर ली

मीडिया ने लड़की से पूछा-

इनमें आपको शादी लायक क्या दिखा?

लड़की- एक तो इनकी Income,

दूसरे इनके दिनकम......

3 of 5 हिंदी चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : Adobe Stock

सोनू- मम्मी में रात को बाथरूम गया तो पता है क्या हुआ?

मम्मी- क्या हुआ?

सोनू- मैंने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला,

उसमें अपने आप लाइट चालू हो गई

और उसमें से ठंडी-ठंडी हवा आने लगी

मम्मी- अरे कुत्ते तू आज फ्रिज में फिर से सू-सू कर आया....







पप्पू- ये लड़कियां इतने व्रत क्यों रखती हैं?

मां- बेटा इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा किसी को तू

पप्पू (मन ही मन सोचता हुआ) बोला- कसम से आज पहली बार

देवता वाली फीलिंग आ रही है....

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik