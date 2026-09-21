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जोक्स हिंदी: पप्पू की बात सुनकर डॉक्टर साहब बेहोश, पढ़िए वायरल जोक्स

Mon, 21 Sep 2026 07:46 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 21 Sep 2026 07:46 PM IST
सार

जोक्स हिंदी: हंसी एक ऐसी दवा है, जो आपको कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं। इन जोक्स को पढ़कर आप हंस हंसकर हो जाएंगे लोटपोट। 

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वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik

जोक्स हिंदी: अगर आप हर दिन हंसते हैं, तो मानसिक तनाव और कई बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसलिए कोशिश करें आप हर दिन खुलकर हंसे और मुस्कुराएं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स लेकर आए हैं। आप इन जोक्स को पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



एक खूबसूरत लड़की बस स्टैंड पर खड़ी थी... 
एक नौजवान बोला- चांद तो रात में निकलता हैं, 
आज दिन में कैसे निकल आया?
लड़की बोली- अरे उल्लू तो रात को बोलता था, 
आज दिन में कैसे बोल रहा है...
 
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फनी जोक्स - फोटो : freepik

डॉक्टर- मोटापे का एक ही इलाज है।
पप्पू- क्या डॉक्टर?
डॉक्टर- तुम रोज एक रोटी खाओ।
पप्पू- ये एक रोटी खाने के बाद खानी
है या खाने से पहले?
डॉक्टर साहब बेहोश….

 

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

चिंटू खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़कर बोला...
चिंटू- आई लव यू। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो।
लड़की- अच्छा, पर तुम्हारे पीछे मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की खड़ी है।
चिंटू- पर अब मैं ये डायमंड रिंग किसको दूं?
तभी लड़की भी झट से बोल पड़ी- लो, 
अब क्या मैं अपने जानू से मजाक भी नहीं कर सकती क्या!

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मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

मिंटू- हम पति-पत्नी तमिल सीखना चाहते हैं! 
पिंटू- वो क्यों?
मिंटू- हमने एक तमिल बच्चा गोद लिया है! 
हम सोचते हैं जब वो बोलने लगे... 
उससे पहले पहले हम तमिल सीख लें!

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

लड़की वाले बेटी के लिए लड़का देखने गए
लड़की वाले- कितना कमा लेते हो?
लड़का- इस महीने दो करोड़ कमाया
लड़की वाले- फिर क्या हुआ?
लड़का- बस, फिर मोबाइल में तीन पत्ती हेंग हो गया
और सारी कमाई चली गयी।

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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