जोक्स हिंदी: पप्पू की बात सुनकर डॉक्टर साहब बेहोश, पढ़िए वायरल जोक्स

1 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik







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जोक्स हिंदी: अगर आप हर दिन हंसते हैं, तो मानसिक तनाव और कई बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसलिए कोशिश करें आप हर दिन खुलकर हंसे और मुस्कुराएं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स लेकर आए हैं। आप इन जोक्स को पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



एक खूबसूरत लड़की बस स्टैंड पर खड़ी थी...

एक नौजवान बोला- चांद तो रात में निकलता हैं,

आज दिन में कैसे निकल आया?

लड़की बोली- अरे उल्लू तो रात को बोलता था,

आज दिन में कैसे बोल रहा है...



2 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

डॉक्टर- मोटापे का एक ही इलाज है।

पप्पू- क्या डॉक्टर?

डॉक्टर- तुम रोज एक रोटी खाओ।

पप्पू- ये एक रोटी खाने के बाद खानी

है या खाने से पहले?

डॉक्टर साहब बेहोश….





3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik