हिंदी जोक्स: जीजा जी की बात सुनकर साली साहिबा हैरान रह गई, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

हिंदी जोक्स: जीवन से तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।
पति- आजकल तुम ना सिगरेट पीने से रोकती हो,
ना शराब पीने से, क्या सब शिकायतें ख़त्म?
पत्नी- नहीं वो क्या है ना LIC वाला परसों ही
पोलिसी के सब फायदे बता कर गया है!
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मजेदार फनी जोक्स
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बीवी- एक बात बोलूँ?
पति- बोलो।
बीवी- मारोगे तो नहीं ?
पति- नहीं तो, क्या बात है?
बीवी- में प्रेग्नेंट हूं.
पति- अरे वाह अच्छी खबर तुम डर क्यों रही थी?
बीवी- कॉलेज के दिनों में पापा को बताया था तो बहुत
मार पड़ी थी! पति बेहोश!
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वायरल फनी जोक्स
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साली- जीजा जी आपको जीवन में क्या चाहिए?
जीजा- पैसा
जीजा जी- पैसे को साइड में रखो, अब बताओ क्या चाहिए?
जीजा जी- साइड में रखे पैसे
जोक्स: पड़ोसी- भाई साहब नहीं दिख रहे हैं, भाभी जी का जवाब सुनकर हो गया बेहोश
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वायरल फनी जोक्स
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चिंटू ने कंडक्टर से पूछा- आप कितने घंटे बस में रहते हो?
कंडक्टर- जी 24 घंटे
चिंटू- वो कैसे?
कंडक्टर- देखिये, 8 घंटे तो सिटी बस में रहता हूं
और बाकी के 16 घंटे बीवी के बस में रहता हूं
देसी जोक्स: पति को स्वतंत्र छोड़ने को लेकर महिला ने पडिंत जी से कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी
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मजेदार जोक्स
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सोनू- यार मोनू एक मजेदार बात बता
कुंवारों को लगता है कि सारी समस्या का समाधान शादी है
जबकि शादीशुदा को लगता है सारी समस्या की जड़ शादी है
मोनू की बात सुनकर सोनू को लगा झटका!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)