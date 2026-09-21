फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Jija sali majedar chutkule in hindi jija sali jokes in hindi

हिंदी जोक्स: जीजा जी की बात सुनकर साली साहिबा हैरान रह गई, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

Mon, 21 Sep 2026 07:33 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 21 Sep 2026 07:33 PM IST
सार

हिंदी जोक्स: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बेहद कम उम्र में ही तनाव का शिकार हो रहे हैं। इसका सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसे माहौल में स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो  सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए।

विज्ञापन
Jija sali majedar chutkule in hindi jija sali jokes in hindi
जीजा साली जोक्स - फोटो : अमर उजाला

हिंदी जोक्स: जीवन से तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।



पति- आजकल तुम ना सिगरेट पीने से रोकती हो,
ना शराब पीने से, क्या सब शिकायतें ख़त्म?
पत्नी- नहीं वो क्या है ना LIC वाला परसों ही
पोलिसी के सब फायदे बता कर गया है!
 
Jija sali majedar chutkule in hindi jija sali jokes in hindi
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

बीवी- एक बात बोलूँ?
पति- बोलो।
बीवी- मारोगे तो नहीं ?
पति- नहीं तो, क्या बात है?
बीवी- में प्रेग्नेंट हूं.
पति- अरे वाह अच्छी खबर तुम डर क्यों रही थी?
बीवी- कॉलेज के दिनों में पापा को बताया था तो बहुत
मार पड़ी थी! पति बेहोश!
 

Jija sali majedar chutkule in hindi jija sali jokes in hindi
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

साली- जीजा जी आपको जीवन में क्या चाहिए?
जीजा- पैसा
जीजा जी- पैसे को साइड में रखो, अब बताओ क्या चाहिए?
जीजा जी- साइड में रखे पैसे

जोक्स: पड़ोसी- भाई साहब नहीं दिख रहे हैं, भाभी जी का जवाब सुनकर हो गया बेहोश
 

विज्ञापन
विज्ञापन
Jija sali majedar chutkule in hindi jija sali jokes in hindi
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

चिंटू ने कंडक्टर से पूछा- आप कितने घंटे बस में रहते हो? 
कंडक्टर- जी 24 घंटे
चिंटू- वो कैसे? 
कंडक्टर- देखिये, 8 घंटे तो सिटी बस में रहता हूं 
और बाकी के 16 घंटे बीवी के बस में रहता हूं

देसी जोक्स: पति को स्वतंत्र छोड़ने को लेकर महिला ने पडिंत जी से कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

विज्ञापन
Jija sali majedar chutkule in hindi jija sali jokes in hindi
मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

सोनू- यार मोनू एक मजेदार बात बता
कुंवारों को लगता है कि सारी समस्या का समाधान शादी है
जबकि शादीशुदा को लगता है सारी समस्या की जड़ शादी है
मोनू की बात सुनकर सोनू को लगा झटका!

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed