हिंदी जोक्स: जीजा जी की बात सुनकर साली साहिबा हैरान रह गई, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

1 of 5 जीजा साली जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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हिंदी जोक्स: जीवन से तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।



पति- आजकल तुम ना सिगरेट पीने से रोकती हो,

ना शराब पीने से, क्या सब शिकायतें ख़त्म?

पत्नी- नहीं वो क्या है ना LIC वाला परसों ही

पोलिसी के सब फायदे बता कर गया है!



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

बीवी- एक बात बोलूँ?

पति- बोलो।

बीवी- मारोगे तो नहीं ?

पति- नहीं तो, क्या बात है?

बीवी- में प्रेग्नेंट हूं.

पति- अरे वाह अच्छी खबर तुम डर क्यों रही थी?

बीवी- कॉलेज के दिनों में पापा को बताया था तो बहुत

मार पड़ी थी! पति बेहोश!



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik