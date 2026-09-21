हिंदी जोक्स: टीचर- डेट और तारीख में क्या अंतर है? मटरू ने दिया झन्नाटेदार जवाब

1 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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हिंदी जोक्स: सुखमय जीवन जीने और सेहतमंद रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। हालांकि, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि हंसना तक भूल गए हैं। इसकी वजह से बेहद कम उम्र में तनाव का शिकार हो रहे हैं। तनाव से बचने के लिए हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला।



पप्पू- क्या तुमको पता है कि मंदिर में पुरुष ही पुजारी क्यों होते हैं?

भोलू- नहीं यार तुम ही बता दो।

गप्पू- मुझे पता है मैं बताता हूं।

भोलू- ताकि, लोग सिर्फ भगवान पर ध्यान दे सकें।



2 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

टीचर- Date और तारीख में क्या अंतर है?

सारी Class चुप

मटरू- सर, Date में Girlfriend के साथ जाते हैं

और तारीख में वकील के साथ।



3 of 5 जोक्स का पिटारा - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik