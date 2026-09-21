जोक्स: पड़ोसी- भाई साहब नहीं दिख रहे हैं, भाभी जी का जवाब सुनकर हो गया बेहोश

1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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जोक्स: हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ जोक्स और मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



टीचर- एक औरत एक घंटे मे 50 रोटी बना लेती है,

तो तीन औरतें 1 घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी

बच्चा- एक भी नहीं, क्योंकि तीनों मिलकर सिर्फ चुगली करेंगी!

बच्चे की बात सुन टीचर बेहोश



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पड़ोसी- भाभी जी, भाई साहब नहीं दिख रहे हैं।

भाभी- हमारा झगड़ा हो गया है वह गार्डन में हैं।

पड़ोसी- मैंने देखा गार्डन में नहीं हैं वो।

भाभी- खोदकर देखा..

पड़ोसी बेहोश





3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik