जोक्स: पति- बाबू खाने में क्या स्पेशल बनाया है? पत्नी का जवाब सुनकर पति रात भर घर नहीं आया

1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

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हेथ्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुखमय जीवन जीने और सेहतमंद रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। हालांकि, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि हंसना तक भूल गए हैं। इसकी वजह से बेहद कम उम्र में तनाव का शिकार हो रहे हैं। तनाव से बचने के लिए हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे मजेदार जोक्स (Majedar Chutkule in Hindi), जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



पत्नी- सुनिए जी, मुझे एक सोने की चेन खरीदनी है।

पति- ठीक है, पर सोने की चेन तो बहुत महंगी आएगी।

पत्नी- अरे मैं पहनने वाली चेन की बात नहीं कर रही हूं!

पति- तो फिर?

पत्नी- मैं तो उस चेन की बात कर रही हूं

जिससे आपको रात को बेड से बांध सकूं, ताकि आप खर्राटे मारकर मेरी नींद खराब न करें।



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पति ने ऑफिस से पत्नी को फोन किया - हेलो, बाबू आज खाने में क्या स्पेशल बनाया है?

पत्नी (गुस्से में)- जहर बनाया है

पति- अच्छा ठीक है, तुम खाकर सो जाना मैं आज बाहर ही खा लूंगा!





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पत्नी- हां तो, मैं सच ही तो कह रही हूं।

उस एक दुकान में चार मंजिलें हैं, अभी तो हम सिर्फ दूसरी मंजिल पर ही हैं। Viral Jokes: जब देवरानी-जेठानी आमने-सामने आईं तो निकली ऐसी बातें, पढ़कर मुस्कुराए बिना नहीं रहेंगे पत्नी- हां तो, मैं सच ही तो कह रही हूं।उस एक दुकान में चार मंजिलें हैं, अभी तो हम सिर्फ दूसरी मंजिल पर ही हैं। पति- तुमने तो कहा था कि बस एक ही दुकान पर चलेंगे?

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