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Husband Wife Jokes In Hindi When The Husband Asked His Wife What Special Dish She Had Prepared For The Meal To
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जोक्स: पति- बाबू खाने में क्या स्पेशल बनाया है? पत्नी का जवाब सुनकर पति रात भर घर नहीं आया
काम में व्यस्त होने की वजह से लोगों के पास हंसने-हंसाने का भी समय नहीं हैं। लेकिन हंसना सेहत के लिए बेहद ही लाभदायक है। हंसने से मन प्रसन्न रहता है और तनाव से बचने में मदद मिलती है।
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जोक्स
- फोटो : अमर उजाला
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हेथ्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुखमय जीवन जीने और सेहतमंद रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। हालांकि, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि हंसना तक भूल गए हैं। इसकी वजह से बेहद कम उम्र में तनाव का शिकार हो रहे हैं। तनाव से बचने के लिए हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे मजेदार जोक्स (Majedar Chutkule in Hindi), जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...
पत्नी- सुनिए जी, मुझे एक सोने की चेन खरीदनी है।
पति- ठीक है, पर सोने की चेन तो बहुत महंगी आएगी।
पत्नी- अरे मैं पहनने वाली चेन की बात नहीं कर रही हूं!
पति- तो फिर?
पत्नी- मैं तो उस चेन की बात कर रही हूं
जिससे आपको रात को बेड से बांध सकूं, ताकि आप खर्राटे मारकर मेरी नींद खराब न करें।
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मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : freepik
पति ने ऑफिस से पत्नी को फोन किया - हेलो, बाबू आज खाने में क्या स्पेशल बनाया है?
पत्नी (गुस्से में)- जहर बनाया है
पति- अच्छा ठीक है, तुम खाकर सो जाना मैं आज बाहर ही खा लूंगा!
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मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : Freepik
पत्नी- जब आप पहली बार मुझे देखने आए थे, तब मैंने किस रंग की साड़ी पहनी थी?
पति- मुझे रंग तो याद नहीं, पर इतना याद है कि उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी से सारे रंग गायब हो गए!
पत्नी दर्द से कराहते हुए- सुनो... मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है,
शायद हार्ट अटैक आया है, जल्दी से एंबुलेंस बुलवाओ ना...!
पति (जल्दी-जल्दी में)- ठीक है फोन करता हूं, जरा अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ...!
पत्नी- चलो रहने दो, अभी रुक जाओ पहले से ठीक लग रहा है।
कल क्लीनिक पर जाकर दिखा लेंगे...!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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