फनी जोक्स: पति-पत्नी से जज- आप दोनों तलाक क्यों लेना चाहते हो? फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी

फनी जोक्स: अगर आप तनाव से बचे रहते हैं, तो हमेशा सेहतमद रहते हैं। लोगों को हंसाने में जोक्स और चुटकुलों की भी अहम भूमिका होती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं। इन जोक्स को पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।
पति बालकनी में खड़ा-खड़ा मस्ती से गा रहा था...
पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में...आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में...'
रसोई में से बीवी की आवाज आई- घर में ही उड़ो, सामने वाली मायके गई है...!
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पति-पत्नी के वायरल चुटकुले
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जज- आप दोनों तलाक क्यों लेना चाहते हो?
पति- सर, हम दोनों के विचार आपस में जरा भी मेल नहीं खाते।
जज- ठीक है, मैं एक प्रश्न पूछता हूं।
अगर अलग जवाब दिया तो तलाक पक्का और एक जैसा दिया तो अर्जी खारिज बताइए,
अबकी बार किसकी सरकार?
दोनों चुप
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मजेदार फनी जोक्स
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दो औरतें बातें करते जा रही थीं...
पहली- पता है, अपने गांव के सरपंच कोमा में चले गए।
दूसरी- हां बहन, पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं...!
जोक्स: टीचर- व्हाट इज नाउन? पप्पू ने दिया गजब का मजेदार जवाब
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मजेदार फनी जोक्स
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एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा - मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं कि तुम ही सात जन्मों तक मेरी पत्नी रहो।
दूसरी सहेली बोली- ये मर्द ऐसे ही होते हैं, सातवें जन्म से आगे के लिए किसी और को बोल रखा होगा...!!!
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वायरल चुटकुले
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पत्नी- पिछले साल दिवाली के मौके पर आपने लोहे की फोल्डिंग खाट गिफ्ट में दी थी इस साल दिवाली पर गिफ्ट में क्या देंगे?
पति- मन ही मन बोला (फोल्डिंग खाट में बिजली का करंट)
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)