फनी जोक्स: पति-पत्नी से जज- आप दोनों तलाक क्यों लेना चाहते हो? फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 पति-पत्नी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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फनी जोक्स: अगर आप तनाव से बचे रहते हैं, तो हमेशा सेहतमद रहते हैं। लोगों को हंसाने में जोक्स और चुटकुलों की भी अहम भूमिका होती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं। इन जोक्स को पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



पति बालकनी में खड़ा-खड़ा मस्ती से गा रहा था...

पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में...आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में...'

रसोई में से बीवी की आवाज आई- घर में ही उड़ो, सामने वाली मायके गई है...!



2 of 5 पति-पत्नी के वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik

जज- आप दोनों तलाक क्यों लेना चाहते हो?

पति- सर, हम दोनों के विचार आपस में जरा भी मेल नहीं खाते।

जज- ठीक है, मैं एक प्रश्न पूछता हूं।

अगर अलग जवाब दिया तो तलाक पक्का और एक जैसा दिया तो अर्जी खारिज बताइए,

अबकी बार किसकी सरकार?

दोनों चुप



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik