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फनी जोक्स: पति-पत्नी से जज- आप दोनों तलाक क्यों लेना चाहते हो? फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी

Thu, 10 Sep 2026 06:24 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Thu, 10 Sep 2026 06:24 PM IST
सार

फनी जोक्स: अगर आप नियमित रूप से सुबह और शाम हंसते हैं, तो मानसिक तनाव से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी एक ऐसी दवा है, जो आपको कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं।

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Husband Wife Jokes In Hindi Top 5 Pati Patni Viral Funny Jokes
पति-पत्नी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

फनी जोक्स: अगर आप तनाव से बचे रहते हैं, तो हमेशा सेहतमद रहते हैं। लोगों को हंसाने में जोक्स और चुटकुलों की भी अहम भूमिका होती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स  लेकर आए हैं। इन जोक्स को पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।  



पति बालकनी में खड़ा-खड़ा मस्ती से गा रहा था...
पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में...आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में...'
रसोई में से बीवी की आवाज आई- घर में ही उड़ो, सामने वाली मायके गई है...!
 
Husband Wife Jokes In Hindi Top 5 Pati Patni Viral Funny Jokes
पति-पत्नी के वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik

जज- आप दोनों तलाक क्यों लेना चाहते हो?
पति- सर, हम दोनों के विचार आपस में जरा भी मेल नहीं खाते।
जज- ठीक है, मैं एक प्रश्न पूछता हूं।
अगर अलग जवाब दिया तो तलाक पक्का और एक जैसा दिया तो अर्जी खारिज बताइए, 
अबकी बार किसकी सरकार?
दोनों चुप 
 

Husband Wife Jokes In Hindi Top 5 Pati Patni Viral Funny Jokes
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

दो औरतें बातें करते जा रही थीं...
पहली- पता है, अपने गांव के सरपंच कोमा में चले गए।
दूसरी- हां बहन, पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं...!

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Husband Wife Jokes In Hindi Top 5 Pati Patni Viral Funny Jokes
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा - मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं कि तुम ही सात जन्मों तक मेरी पत्नी रहो।
दूसरी सहेली बोली- ये मर्द ऐसे ही होते हैं, सातवें जन्म से आगे के लिए किसी और को बोल रखा होगा...!!!

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Husband Wife Jokes In Hindi Top 5 Pati Patni Viral Funny Jokes
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik
पत्नी- पिछले साल दिवाली के मौके पर आपने लोहे की फोल्डिंग खाट गिफ्ट में दी थी इस साल दिवाली पर गिफ्ट में क्या देंगे?
पति- मन ही मन बोला (फोल्डिंग खाट में बिजली का करंट)

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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