जोक्स हिंदी: तुम्हारे एक दोस्त ने मेरी खूबसूरती की तारीफ की, देवर का जवाब सुनकर भाभी की बोलती हो गई बंद

देवर-भाभी के मजेदार चुटकुले: हंसना और मुस्कुराना मन को हल्का करने के साथ-साथ शरीर के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। यही वजह है कि खुश रहने और तनाव से दूर रहने के लिए लोग चुटकुलों का सहारा लेते हैं। हंसने से मूड बेहतर होता है और व्यक्ति खुद को ज्यादा तरोताजा महसूस करता है। कुछ देर की हंसी रोजमर्रा की परेशानियों से ध्यान हटाकर मन को सकारात्मक बनाए रखने में मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सिलसिला.....
भाभी- पता है देवर जी, 50 की होते हुए भी तुम्हारे
एक दोस्त ने मेरी खूबसूरती की तारीफ की
देवर- पक्का मुश्ताक भाई होगा
भाभी- आपने कैसा पहचाना?
देवर- क्योंकि वो कबाड़ का व्यापारी है,
उसे कबाड़ की पहचान है
देवर का जवाब सुनकर भाभी की बोलती बंद हो गई......
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मजेदार फनी जोक्स
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भाभी- प्यार में पैसों की अहमियत नहीं होती
देवर- अच्छा फिर हर कहानी में लड़की के ख्वाबों में
कोई राजकुमार ही क्यों होता है?
कभी सुना है कि 'मेरे सपनों का मजदूर बरात लेकर आएगा'
देवर की बात सुनकर भाभी की बोलती बंद हो गई......
भाभी (देवर से)- तुम कुछ काम क्यों नहीं करते?
देवर- मुझे देखना था कि निकम्मा बनने के बाद,
कैसा फील होता है?
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फनी चुटकुले
- फोटो : Adobe Stock
भाभी- क्या हुआ देवर जी क्यों उदास बैठे हो?
देवर- कल एक न्यूज चैनल की एंकर ने कहा था,
आइए हम आपको गोवा लेकर चलते हैं
तभी से तैयार बैठा हूं, कोई आया ही नहीं
देवर की बात सुनकर भाभी हैरान रह गई.....
देवर- भाभी खाने में क्या बना है?
भाभी- खाने में दो ऑप्शन है
देवर- लेकिन यहां तो एक ही सब्जी है
भाभी- ऑप्शन तो अभी भी दो ही हैं,
खाओ या न खाओ......
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देवर-भाभी जोक्स
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देवर (भाभी से)- कहां गायब थीं आप?
पिछले 4 घंटे से
भाभी- मैं शॉपिंग गई थी
देवर- क्या-क्या लिया?
भाभी- एक हेयर बैंड और 45 सेल्फी......
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)