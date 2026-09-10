चुटकुले: बेटा- कार की चाबी दो कॉलेज में फंक्शन है, बाप का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद

1 of 5 बाप बेटा जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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चुटकुले: हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में कभी भी हंस सकते हैं। ऐसे मे आज हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ फनी जोक्स, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर.....



पति आधी रात को अपनी मोटी बीवी को जगा कर बोला -

घुट-घुट कर मरना सही है या फिर एकदम से मर जाना...?

पत्नी- एकदम से मर जाना अच्छा होता है...!

पति- तो अपनी दूसरी टांग भी मेरे ऊपर रखे दे और किस्सा खत्म कर मेरा...!



2 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

बेटा (पापा से)- कार की चाबी दो, कॉलेज जाना है फंक्शन है।

पापा- क्यों?

बेटा- 10 लाख की गाड़ी में जाऊंगा तो शान बढ़ेगी।

पापा- ये ले 10 रुपए, 30 लाख की बस में जायेगा, तो ज्यादा शान बढ़ेगी।



3 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik