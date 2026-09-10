जोक्स: साली साहिबा के जवाब से जीजाजी हुए बेहोश, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

1 of 5 जीजा साली जोक्स - फोटो : AI







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जोक्स: जोक्स और चुटकुले आपके तनाव को कम करने का काम करते हैं। इससे आप प्रसन्न रहते हैं और सकारात्मक सोचते हैं। हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन की तरह कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।



सुरेश की बीवी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले गए...

सुरेश ने नर्स से बोला- बच्चा होने के बाद सीधे मत बताना,

नर्स- मतलब

सुरेश - लड़का हो तो टमाटर बोलना और लड़की हो तो कहना प्याज हुई है...

इत्तेफाक से सुरेश की बीवी के जुड़वा बच्चे हुए एक लड़का एक लड़की...

नर्स कन्फूयजन में बाहर आकर बोली बधाई हो सलाद हुआ है।



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik

साली ने चिकन बनाया...

जीजा साली साहिबा मुर्गे का लेग पीस कहां है ?

साली- मुर्गा लंगड़ा था

जीजा- और कलेजा कहां है?

साली- वह तो मुर्गी ले गई ना

जीजा- दिमाग कहां है?

साली- अरे जीजू मुर्गा शादीशुदा था इसलिए दिमाग नहीं था !



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik