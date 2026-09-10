जोक्स: टीचर- व्हाट इज नाउन? पप्पू ने दिया गजब का मजेदार जवाब

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock







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मजेदार चुटकुले: बीते वर्षों में जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गई है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।





एक कवि का बेटा स्कूल में आया

टीचर- व्हाट इज नाउन?

स्टूडेंट- अर्ज करता हूं, कुत्ता भी होता है अपनी गली में किंग

कुत्ता भी होता है अपनी गली में किंग

नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑर थिंग.....





टीचर- तुम देर से क्यों आए?

पप्पू- सड़क पर लगे बोर्ड के कारण

टीचर- कैसे बोर्ड के कारण?

पप्पू- जिस पर लिखा है, 'आगे स्कूल है, धीरे चलें'

टीचर बेहोश.......

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Amar Ujala

सुरेश- डॉक्टर साहब, मैं चश्मा लगाकर पढ़ सकूंगा न?

डॉक्टर- हां हां बिल्कुल

सुरेश- तो फिर ठीक है, वरना अनपढ़ आदमी की जिंदगी

भी कोई जिंदगी है

सुरेश का जवाब सुनकर डॉक्टर की बोलती बंद हो गई....

3 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 लड़का-लड़की वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock

लड़का- बाबू मुझे सरप्राइज दो

लड़की- चलो आज तुम्हें मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड से मिलवाती हूं

लड़की का जवाब सुनकर लड़के की बोलती हो गई बंद....





लड़की ने भगवान से मन्नत मांगी

लड़की- मुझे एक समझदार बॉयफ्रेंड दे दो

भगवान- अगर समझदार होगा, तो इस लफड़े में

पड़ेगा ही नहीं, तुम खुद से दूसरा ढूंढ़ लो बेटी.....

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5 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : freepik