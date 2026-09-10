फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Teacher student comedy jokes funny jokes in hindi pappu desi chutkule joke of the day

जोक्स: टीचर- व्हाट इज नाउन? पप्पू ने दिया गजब का मजेदार जवाब

Thu, 10 Sep 2026 05:11 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Thu, 10 Sep 2026 05:11 PM IST
सार

फनी चुटकुले: सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव से बचना बहुत जरूरी है। हंसी इंसान को मानसिक तनाव और बीमारियों से भी बचाती है। ऐसे में जोक्स माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार साबित होते हैं।

विज्ञापन
Teacher student comedy jokes funny jokes in hindi pappu desi chutkule joke of the day
जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

मजेदार चुटकुले: बीते वर्षों में जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गई है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।




एक कवि का बेटा स्कूल में आया
टीचर- व्हाट इज नाउन?
स्टूडेंट- अर्ज करता हूं, कुत्ता भी होता है अपनी गली में किंग
कुत्ता भी होता है अपनी गली में किंग
नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑर थिंग.....


टीचर- तुम देर से क्यों आए?
पप्पू- सड़क पर लगे बोर्ड के कारण
टीचर- कैसे बोर्ड के कारण?
पप्पू- जिस पर लिखा है, 'आगे स्कूल है, धीरे चलें'
टीचर बेहोश.......
Teacher student comedy jokes funny jokes in hindi pappu desi chutkule joke of the day
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Amar Ujala
सुरेश- डॉक्टर साहब, मैं चश्मा लगाकर पढ़ सकूंगा न?
डॉक्टर- हां हां बिल्कुल
सुरेश- तो फिर ठीक है, वरना अनपढ़ आदमी की जिंदगी 
भी कोई जिंदगी है
सुरेश का जवाब सुनकर डॉक्टर की बोलती बंद हो गई....
Teacher student comedy jokes funny jokes in hindi pappu desi chutkule joke of the day
मजेदार जोक्स - फोटो : freepik
मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचने पर आदमी ने यमराज से पूछा- 
मैं इतना बड़ा शराबी सारा दिन नशे में टुन,
मुझे स्वर्ग कैसे मिला प्रभु?
यमराज- बिना अन्न का एक दाना खाए,
तू जो शराब के साथ सलाद खाकर सो जाता था,
टेक्निकली उसे उपवास में काउंट कर लिया है......


जोक्स हिंदी: तुम्हारे एक दोस्त ने मेरी खूबसूरती की तारीफ की, देवर का जवाब सुनकर भाभी की बोलती हो गई बंद


मजेदार जोक्स: सास के सिर में दर्द होने पर बहू ने बताया उसका उपाय, पढ़िए धमाकेदार जोक्स 
विज्ञापन
विज्ञापन
Teacher student comedy jokes funny jokes in hindi pappu desi chutkule joke of the day
लड़का-लड़की वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock
लड़का-  बाबू मुझे सरप्राइज दो
लड़की- चलो आज तुम्हें मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड से मिलवाती हूं
लड़की का जवाब सुनकर लड़के की बोलती हो गई बंद....


लड़की ने भगवान से मन्नत मांगी
लड़की- मुझे एक समझदार बॉयफ्रेंड दे दो
भगवान- अगर समझदार होगा, तो इस लफड़े में
पड़ेगा ही नहीं, तुम खुद से दूसरा ढूंढ़ लो बेटी..... 
विज्ञापन
Teacher student comedy jokes funny jokes in hindi pappu desi chutkule joke of the day
जोक्स इन हिंदी - फोटो : freepik
पत्नी- अगर मेरी शादी किसी राक्षस से हो जाती,
तो भी मैं इतनी दुखी न होती, जितनी तुम्हारे साथ हूं
पति- पगली....खून के रिश्तों में कहां शादी होती है?
फिर क्या पतिदेव की हो गई जोरदार कुटाई...



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed