वायरल फनी जोक्स: भगवान से शिकायत करने मंदिर पहुंचा शादीशुदा आदमी, वजह पढ़कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी

1 of 5 जोक्स का पिटारा - फोटो : freepik







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जोक्स इन हिंदी: स्वस्थ रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से इंसान को मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसलिए हम सभी को सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास परिवार में एक साथ बैठकर बात करने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में इंसान को हंसते रहना चाहिए जिसकी वजह से वह तनाव मुक्त रहे। इसलिए हम आपके लिए ऐसे वायरल चुटकुले लेकर आए हैं, जो आपको हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे।



एक शादीशुदा आदमी ने मंदिर जाकर भगवान से पूछा-

हे प्रभु तुने बचपन दिया उसे छीन लिया

ऐशो आराम दिया उसे भी छीन लिया

पैसा दिया वो भी बर्बाद हो गया,

लेकिन फिर ये बीवी देकर, उसे क्यों भूल गया?

2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

दामाद- एक बात पूछूं?

सास- हां पूछो

दामाद- अगर पत्नी से गलती हो जाए तो,

कसूर किसका होता है?

सास- कसूर पत्नी का नहीं गलती का होता है......





सास- जरा देखना दामाद जी, सामने वाले घर में

कब से पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है, एक बार जाइए न

दामाद- मैं दो बार गया था वहां, शायद उसी का झगड़ा है.....

3 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

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4 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

टीचर- बहुवचन किसे कहते है?

गोलू- जब बहू अपने ससुराल वालों को

खरी-खोटी सुनाती है, तो उसे बहु वचन कहते हैं

टीचर बेहोश.....





टीचर- पप्पू कॉपी छुपा लो, पीछे वाला देख रहा है

पप्पू- देखने दो सर, मैं अकेला फेल नहीं होना चाहता.....

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5 of 5 हिंदी चुटकुले - फोटो : freepik