वायरल फनी जोक्स: भगवान से शिकायत करने मंदिर पहुंचा शादीशुदा आदमी, वजह पढ़कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी

जोक्स इन हिंदी: स्वस्थ रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से इंसान को मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसलिए हम सभी को सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास परिवार में एक साथ बैठकर बात करने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में इंसान को हंसते रहना चाहिए जिसकी वजह से वह तनाव मुक्त रहे। इसलिए हम आपके लिए ऐसे वायरल चुटकुले लेकर आए हैं, जो आपको हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे।
एक शादीशुदा आदमी ने मंदिर जाकर भगवान से पूछा-
हे प्रभु तुने बचपन दिया उसे छीन लिया
ऐशो आराम दिया उसे भी छीन लिया
पैसा दिया वो भी बर्बाद हो गया,
लेकिन फिर ये बीवी देकर, उसे क्यों भूल गया?
2 of 5
वायरल चुटकुले
- फोटो : freepik
दामाद- एक बात पूछूं?
सास- हां पूछो
दामाद- अगर पत्नी से गलती हो जाए तो,
कसूर किसका होता है?
सास- कसूर पत्नी का नहीं गलती का होता है......
सास- जरा देखना दामाद जी, सामने वाले घर में
कब से पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है, एक बार जाइए न
दामाद- मैं दो बार गया था वहां, शायद उसी का झगड़ा है.....
3 of 5
जोक्स का खजाना
- फोटो : Adobe Stock
पिता ने देखा बेटा जींस का बटन टांक रहा था
पिता- बेटा हमने तुम्हारी शादी कराई, बहू घर आ गई,
फिर भी तुम अपनी पैंट का बटन खुद ही टांक रहे हो
बेटा- पापा आप गलत सोच रहे हो, यह जींस उसी की है.....
चुटकुले: बहू को अचार खाता देख ससुर हुआ खुश, फिर जो हुआ पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे बेहाल
फनी चुटकुले: शादी के पहले मां ने बेटी को दी ऐसी सलाह, पढ़कर कंट्रोल नहीं होगी हंसी
टीचर- बहुवचन किसे कहते है?
गोलू- जब बहू अपने ससुराल वालों को
खरी-खोटी सुनाती है, तो उसे बहु वचन कहते हैं
टीचर बेहोश.....
टीचर- पप्पू कॉपी छुपा लो, पीछे वाला देख रहा है
पप्पू- देखने दो सर, मैं अकेला फेल नहीं होना चाहता.....
5 of 5
हिंदी चुटकुले
- फोटो : freepik
लड़की- क्या कर रहे हो बेबी?
लड़की- सो रहा हूं
लड़की- जो सोवत वो खोवत है
लड़का- जो जागत है, वो कौनसा पहाड़ खोदत है?
मोबाइल ही तो चलावत है.....
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)