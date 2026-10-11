हिंदी जोक्स: महिला- बाबा, कोई ऐसा व्रत बताइए, जिससे पति की उम्र लंबी हो, तांत्रिक ने दिया गजब का जवाब

हिंदी जोक्स: सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी स्वस्थ रहने के लिए हंसने की सलाह देते हैं। अगर आप खुश रहते हैं, तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। हम कोशिश करते हैं कि पाठकों को तनाव से दूर रखें। हंसने से आप मानसिक तनाव से दूर रहते हैं और कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...





टीचर क्लास में गणित पढ़ा रहा था।

टीचर- बोर्ड में 55 लिखो।

चिंटू- सर कैसे लिखते हैं।

टीचर- पांच लिखे फिर उसके साइड में एक और 5 लिख।

चिंटू ने बोर्ड में 5 लिखा और रुक गया।

टीचर- अबे क्या हुआ रुक क्यों गया।

चिंटू- सर दूसरा 5 किस साइड लिखूं समझ नहीं आ रहा।

