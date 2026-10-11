जोक्स: पप्पू- यार कल शाम को भाभी तुझे इतना क्यों मार रही थी? गप्पू का जवाब पढ़कर लगाएंगे ठहाके

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock







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जोक्स: हंसने से मानसिक तनाव जैसी समास्याएं दूर होती हैं। हर किसी को दिन में समय निकालकर एक बार जरूर हंसना चाहिए। हम आपको हंसाने के लिए हर दिन मजेदार चुटकुले लाते हैं। आज भी कुछ नए जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला।



मास्टर जी- पप्पू, तुम्हारे पड़ोस के दादाजी आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं...?

पप्पू- सर वो गुजर गए...!

मास्टर जी- अरे, क्या हुआ था उन्हें...?

पप्पू- वो टीवी पर योग सीखाने वाले बाबा को देखकर योगा कर रहे थे...!

मास्टर जी- अच्छा, फिर...?

पप्पू- बाबा ने निर्देश दिया गहरी सांस अंदर लो और जब मैं कहूं तब बाहर छोड़ना...

मास्टर जी- अच्छा फिर...?

पप्पू- फिर क्या अचानक लाइट चली गई और

तीन घंटे बाद जब लाइट आई तब तक दादाजी चल बसे थे...!



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2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पप्पू- यार कल शाम को भाभी तुझे इतना क्यों मार रही थी?

गप्पू- क्या बताऊं सरकारी नौकरी करते करते मेरा भी दिमाग खराब हो गया है।

पप्पू- लेकिन हुआ क्या?

गप्पू- कल गर्लफ्रेंड को लेटर लिखा और प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्नी को भी भेज दी...



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik