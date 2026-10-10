फनी जोक्स: लड़की की बात सुनकर लड़का बेहोश, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

1 of 5 चुटकुले इन हिंदी - फोटो : अमर उजाला







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फनी जोक्स: अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जो खुल कर हंसने में आपकी मदद करेंगे।



पलटू- अंकल, मुझे पीएचडी की डिग्री मिल गई है, अब आप मेरा उधारी वाला खाता निकालो।

दुकानदार- अरे बहुत अच्छा, आज सारा हिसाब चुकता करोगे क्या?

पलटू- नहीं अंकल, बस खाते में मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा दो।

पलटू- की बात सुनकर दुकानदार ने लट्ठ उठाकर उसको जमकर कूटा।



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

व्हाट्सएप पर लड़की के रिप्लाई ना देने से आहत एक लड़के ने लिखा

यूं ना किसी के दिल से ऐसे खेलो...

रिप्लाई नहीं देना है तो फोन बेच कर रेडियो ले लो...!



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik