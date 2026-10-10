फनी जोक्स: लड़की की बात सुनकर लड़का बेहोश, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

फनी जोक्स: अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जो खुल कर हंसने में आपकी मदद करेंगे।
पलटू- अंकल, मुझे पीएचडी की डिग्री मिल गई है, अब आप मेरा उधारी वाला खाता निकालो।
दुकानदार- अरे बहुत अच्छा, आज सारा हिसाब चुकता करोगे क्या?
पलटू- नहीं अंकल, बस खाते में मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा दो।
पलटू- की बात सुनकर दुकानदार ने लट्ठ उठाकर उसको जमकर कूटा।
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मजेदार फनी जोक्स
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व्हाट्सएप पर लड़की के रिप्लाई ना देने से आहत एक लड़के ने लिखा
यूं ना किसी के दिल से ऐसे खेलो...
रिप्लाई नहीं देना है तो फोन बेच कर रेडियो ले लो...!
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वायरल फनी जोक्स
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लड़की- सूजी के हलवे में चीनी कम है।
लड़का- लेकिन ये तो उपमा बनाया था मैंने।
लड़की- अच्छा, फिर नमक ज्यादा है उपमा में...!
लड़का बेहोश...!
मजेदार चुटकुले: टीचर- तुमने होमवर्क पूरा नहीं किया, स्टूडेंट ने दिया ऐसा जवाब कि हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट
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वायरल चुटकुले
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संजू बैंक में पैसे जमा करवाने गया...!
कैशियर- आपके सारे नोट नकली हैं...
संजू - तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जमा तो मेरे अकाउंट में ही होने हैं ना...!
हिंंदी जोक्स: डॉक्टर ने ऐसा जवाब दिया कि पेशेंट भी हंसा और पूरी क्लिनिक भी, पढ़े मजेदार जोक्स
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वायरल चुटकुले
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नयी नयी शादी हुई...
पति सुबह अपनी पत्नी पे पानी डाल देता है
पत्नी- (नींद में से उठती हुई गुस्से में)... पानी क्यों डाला?
पति- तेरे पिता ने बोला था, दामादजी मेरी बेटी फूल की कली है, उसे मुरझाने मत देना, इसीलिए...
तब से पति गायब है...
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं )