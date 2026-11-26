1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़ी वजह या खास मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए। कई बार सुबह की चाय के साथ परिवार की छोटी-सी बातचीत, बच्चों की शरारतें या किसी अपने का मजेदार जवाब ही पूरे दिन को खुशनुमा बना देता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम काम, जिम्मेदारियों और परेशानियों के बीच इतने उलझ जाते हैं कि खुद के लिए हंसने का वक्त ही नहीं निकाल पाते। ऐसे में रोजाना कुछ पल हंसना बेहद जरूरी है। हंसी मन को हल्का करने, तनाव से ध्यान हटाने और रिश्तों में अपनापन बढ़ाने का अच्छा जरिया है। जब हम खुलकर हंसते हैं, तो छोटी-छोटी परेशानियां भी कुछ देर के लिए पीछे छूट जाती हैं। इसी प्यारी नोकझोंक और हाजिरजवाबी पर आधारित हैं आज के कुछ नए सास-बहू के जोक्स।



सास - बहू, तुम घर में हर चीज की जगह बदल देती हो।

बहू - मम्मी जी, मैं बस घर को नया लुक देती हूं।

सास - लेकिन मुझे कुछ मिलता ही नहीं!

बहू - इसीलिए तो मम्मी जी, घर में रोज कुछ नया ढूंढने को मिलता है।

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2 of 5 सास-बहू जोक्स - फोटो : adobe stock/amar ujala

बहू - मम्मी जी, आपको पुराने जमाने की कौन-सी बात सबसे अच्छी लगती है?

सास - उस समय घर के लोग एक-दूसरे की बात मानते थे।

बहू - सही कहा आपने, उस समय ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं थी, इसलिए बहस के मौके कम मिलते होंगे!

3 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Funny Jokes

सास - बहू, तुम हर काम इतनी जल्दी-जल्दी क्यों करती हो?

बहू - ताकि शाम को आराम कर सकूं।

सास - हमारे जमाने में तो औरतें दिनभर काम करती थीं।

बहू - तभी तो मम्मी जी, अब हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी को हमारी तरह काम न करना पड़े!

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4 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

बहू - मम्मी जी, आज मैंने आपके लिए खास चाय बनाई है।

सास - अच्छा! इसमें क्या खास है?

बहू - इसमें चीनी आपके स्वाद के हिसाब से डाली है।

सास - वाह! तुम्हें मेरा स्वाद याद है?

बहू - जी, पिछली बार कम चीनी पर आपने जो भाषण दिया था, वो कैसे भूल सकती हूं!

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik