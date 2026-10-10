हिंदी जोक्स: भाभी- देवरजी क्या पढ़ रहे हो? जवाब सुनकर भाभी साहिबा हो गईं बेहोश

1 of 5 देवर-भाभी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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हिंदी जोक्स: हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ जोक्स और मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



पति-पत्नी रेलवे स्टेशन पर खड़े ट्रेन का इंतजार कर रहे थे।

तभी एक गाड़ी आई जिस पर लिखा था...

बॉम्बे मेल- पति भाग कर गाड़ी में चढ़ गया।

बीवी से बोला- जब बॉम्बे फीमेल आये तो तू भी चढ़ जाना।



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

भाभी- देवर जी क्या कर रहे हो?

देवर- भाभी पढ़ रहा हूं

भाभी- शाबास, क्या पढ़ रहे हो?

देवर- आपकी होने वाली देवरानी के मैसेज

देवर की बात सुनकर भाभी हैरान रह गईं...



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik