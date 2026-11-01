फनी जोक्स: साली- जीजा जी आप क्या करते हैं? जवाब सुनकर साली साहिबा अभी तक बेहोश हैं

1 of 5 जीजा साली जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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फनी जोक्स: जीजा और साली का रिश्ता हंसी-मजाक और मीठी नोकझोंक वाला होता है। जीजा-साली की मुलाकात होती है, तो मजेदार बातें और हंसी के ठहाके लगते हैं। इस रिश्ते में कभी साली जीजा की टांग खींचती है, तो कभी जीजा अपनी मजेदार बातों से साली को हंसाता है। अगर आपको भी हंसनाऔर हंसाना पसंद है, तो हम आपके लिए जीजा साली के चटपटे और मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला।



सोनू- शादी से पहले तो तुम कहती थी कि

शादी के बाद मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार करूंगी

तो अब क्या हुआ?

रिंकी ने कहा- एक सच बताऊं क्या ?

सोनू- हां, जल्दी बताओ?

रिंकी- मुझे नहीं लगता था कि हमारी शादी हो ही जाएगी



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2 of 5 जीजा-साली जोक्स - फोटो : freepik

साली- जीजा जी आप क्या करते हैं?

जीजा- मैं तो पायलट हूं।

साली- अच्छा जीजा जी, कौन सी एयरलाइन्स में पायलट है आप?

जीजा- अरे मैं वो घर की शादियों में ड्रोन उड़ाता हूं।

इसे सुनकर साली जी अभी तक बेहोश है





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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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