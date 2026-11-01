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फनी जोक्स: साली- जीजा जी आप क्या करते हैं? जवाब सुनकर साली साहिबा अभी तक बेहोश हैं

Sun, 01 Nov 2026 03:14 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sun, 01 Nov 2026 03:14 PM IST
सार

फनी जोक्स: हंसी और मजाक आपको पसंद है, तो हम आपको हंसाने वाले हैं। यहां आपको पढ़ने को मिलेंगे ऐसे शानदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी। चाहे आपको दोस्तों के साथ मस्ती करनी हो या दिनभर की थकान दूर करनी हो, तो ये मजेदार चुटकुले आपके चेहरे पर मुस्कान ला देंगे। तो तैयार हो जाइए हंसने और ठहाके लगाने के लिए। 

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जीजा साली जोक्स - फोटो : अमर उजाला

फनी जोक्स: जीजा और साली का रिश्ता हंसी-मजाक और मीठी नोकझोंक वाला होता है। जीजा-साली की मुलाकात होती है, तो मजेदार बातें और हंसी के ठहाके लगते हैं। इस रिश्ते में कभी साली जीजा की टांग खींचती है, तो कभी जीजा अपनी मजेदार बातों से साली को हंसाता है। अगर आपको भी हंसनाऔर हंसाना पसंद है, तो हम आपके लिए जीजा साली के चटपटे और मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला। 



सोनू- शादी से पहले तो तुम कहती थी कि
शादी के बाद मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार करूंगी
तो अब क्या हुआ?
रिंकी ने कहा- एक सच बताऊं क्या ?
सोनू- हां, जल्दी बताओ?
रिंकी- मुझे नहीं लगता था कि हमारी शादी हो ही जाएगी
 
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जीजा-साली जोक्स - फोटो : freepik

साली- जीजा जी आप क्या करते हैं?
जीजा- मैं तो पायलट हूं।
साली- अच्छा जीजा जी, कौन सी एयरलाइन्स में पायलट है आप?
जीजा- अरे मैं वो घर की शादियों में ड्रोन उड़ाता हूं।
इसे सुनकर साली जी अभी तक बेहोश है

 

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फनी जोक्स - फोटो : freepik

जीजा अपनी साली के साथ चैटिंगकर रहा था
जीजा- वाह तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा सुन्दर हो।
साली- जीजू आप बड़े वो हो। 
जीजा- अच्छा ये तो बताओ तुम इतनी सुंदर कैसे हो?
आखिर क्या इस्तेमाल करती हो?
साली- फोटोशॉप?
जीजा बेहोश?

जोक्स: पति से पत्नी- तुम किसके लिए फेसबुक पर रोमांटिक शायरियां लिखते हो? फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

औरतें बहुत चालाक होती जा रही हैं !
कल मैंने अपनी साली से मजाक में कहा..
“साली तो आधी घर वाली होती है ”
अब कम्बख्त आधी सैलरी मांग रही है..
ऐसा कोई करता है क्या?

चुटकुले: इन वायरल जोक्स को पढ़कर हंस हंसकर लोटपोट हो रहे हैं लोग, पढ़िए मजेदार चुटकुले

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पप्पू ने एक राह चलती अजनबी लड़की से कहा- आपने पहचाना मुझे?
लड़की- नहीं, आप कौन हो?
पप्पू- मैं वही हूं, जिसे आपने कल भी नहीं पहचाना था...!

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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