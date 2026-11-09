चुटकुले: पत्नी- हर बात में तुम मेरे मायके वालों को बीच में क्यों लाते हो? पित ने दिया झन्नाटेदार जवाब

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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चुटकुले: हंसने से आप मानसिक तनाव से बचे रहते हैं और कई बीमारियां आसे दूर रहती हैं। हंसने में आप जोक्स (Jokes) और चुटकुलों (Chutkule) की मदद ले सकते हैं। आपको हंसाने के लिए हम कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते रहते हैं और हंसाने का सिलसिला...



पत्नी (पति से)- तुम मुझे दो ऐसी बातें बोलो,

जिनमें से एक को सुनकर मैं खुश हो जाऊं

और दूसरी को सुनकर नाराज हो जाऊं!

पति- पहली बात तुम मेरी जिंदगी हो और दूसरी

लानत है ऐसी जिंदगी पर....



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पत्नी- तुम हर बात में मेरे मायके वालों को बीच में क्यों लाते हो?

पति- देखो जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़े ही बोलता है

गाली तो कंपनी वाले ही खाते हैं....



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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