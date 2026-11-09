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हिंदी जोक्स: चिंटू से सब्जीवाला- भैया, मैडम जी अंग्रेजी मीडियम से पढ़ी हैं क्या? फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी

Mon, 09 Nov 2026 04:13 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 09 Nov 2026 04:13 PM IST
सार

हिंदी जोक्स: हम सभी के लिए हंसना बहुत जरूरी है। हंसने से हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है। अगर आप सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेंते हैं, तो मानसिक तनाव से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं।

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जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

हिंदी जोक्स: जीवन से तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।



संजू अपना लेसन याद करके नहीं आया
टीचर- अपना लेसन याद क्यों नहीं किया?
संजू- जी मैम, कल रात को जैसे ही पढ़ने बैठा, लाइट चली गई
टीचर- तो फिर लाइट नहीं आई क्या?
संजू- आई, पर फिर से जैसे ही पढ़ने बैठा फिर चली गई
टीचर- अरे तो फिर लाइट नहीं आई क्या?
संजू- आई थी, पर मैं फिर इस डर से
पढ़ने नहीं बैठा कि फिर से ना चली जाए!
 
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

सब्जीवाला- भैया, मैडम जी अंग्रेजी मीडियम से पढ़ी हैं क्या?
चिंटू- आश्चर्यचकित होते हुए, हां लेकिन तुम्हे कैसे पता?
सब्जीवाला- क्योंकि मैडम टमाटर नीचे और कद्दू उसके ऊपर रख रही हैं.....

 

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पहला दोस्त- क्या कर रहे हो भाई?
दूसरा दोस्त- खा रहा हूं भाई
पहला दोस्त- अकेले-अकेले?
दूसरा दोस्त- अबे बीवी से गाली खा रहा हूं, आजा तू भी खा ले...

देसी जोक्स: रमेश- भाई ये साढ़ू भाई किस रिश्ते को कहते हैं? सुरेश ने दिया गजब का जवाब

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वायरल जोक्स - फोटो : freepik

चिंटू को एक बार मुगलों के सैनिकों ने बेअदबी के जुर्म में पकड़ लिया
और उसे अपने बादशाह के पास ले गए
बादशाह- इसने अपराध किया है तो इसे बंदी बना दिया जाए
चिंटू- नहीं-नहीं जहां पनाह, रहम फरमाइए, मुझे बंदा ही रहने दिया जाए....

जोक्स: गप्पू- ओए तूने अपनी सगाई क्यों तोड़ दी? पप्पू का जवाब पढ़कर घर में गूंजेगा ठहाका

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

बॉस ने मीटिंग में चुटकुला सुनाया
बॉस के चुटकुले पर पूरी टीम हंसने लगी, लेकिन पप्पू नहीं हंसा।
बॉस- तुम्हें मेरा चुटकुला समझ में नहीं आया क्या?
पप्पू- सर, मेरा दूसरी कंपनी में सेलेक्शन हो गया है!
पप्पू की बात सुनकर बॉस बेहोश हो गया।

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
 

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