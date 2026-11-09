1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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हिंदी जोक्स: जीवन से तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।



संजू अपना लेसन याद करके नहीं आया

टीचर- अपना लेसन याद क्यों नहीं किया?

संजू- जी मैम, कल रात को जैसे ही पढ़ने बैठा, लाइट चली गई

टीचर- तो फिर लाइट नहीं आई क्या?

संजू- आई, पर फिर से जैसे ही पढ़ने बैठा फिर चली गई

टीचर- अरे तो फिर लाइट नहीं आई क्या?

संजू- आई थी, पर मैं फिर इस डर से

पढ़ने नहीं बैठा कि फिर से ना चली जाए!



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

सब्जीवाला- भैया, मैडम जी अंग्रेजी मीडियम से पढ़ी हैं क्या?

चिंटू- आश्चर्यचकित होते हुए, हां लेकिन तुम्हे कैसे पता?

सब्जीवाला- क्योंकि मैडम टमाटर नीचे और कद्दू उसके ऊपर रख रही हैं.....





3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik