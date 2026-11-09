जोक्स: टीचर- संस्कृत भाषा में पत्नी को क्या कहते हैं? पप्पू का जवाब सुनकर टीचर हैरान

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : अमर उजाला







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जोक्स: सेहतमंद रहने के लिए हर इंसान को तनाव से बचना चाहिए। तनाव से बचने का सबसे अच्छा उपाय हंसी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो तनाव आपके आसपास भी नहीं भटकता है। हंसी आपको कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



पत्नी- मैं हमेशा के लिए घर छोड़ कर जा रही हूं।

पति- मैं भी बंगाली बाबा के पास जा रहा हूं

पत्नी- मुझे मागने के लिए...

पति- नहीं, ये बताने के लिए की कृपा आनी शुरू हो गयी है।



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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पप्पू- अरे तू इतना मोटा कैसे हो गया?

गप्पू- हमारे घर में फ्रिज नहीं है न ।

पप्पू- तो?

गप्पू- कुछ बचा नहीं सकते, सब खाना पड़ता है.....



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5 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik