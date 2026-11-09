जोक्स: गप्पू- ओए तूने अपनी सगाई क्यों तोड़ दी? पप्पू का जवाब पढ़कर घर में गूंजेगा ठहाका

जोक्स: मजेदार जोक्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। यहां पर हंसी का कोई रोक नहीं और तनाव की कोई जगह नहीं। कहा जाता है कि हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। यहां आपको मिलेंगे पति-पत्नी के मजेदार जोक्स, दोस्तों की नोकझोंक, टीचर-स्टूडेंट के फनी किस्से और ऐसे धमाकेदार चुटकुले जिन्हें पढ़कर आप तनाव दूर हो जाएगा।
पप्पू- यार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके बर्थडे पर अपनी बहन की नयी हीरे की अंगूठी चुरा के दे दी,
गप्पू (थप्पड़ मार के)- अबे तेरी बहन ही मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने ही उसको वो महंगी अंगूठी दी थी,
पप्पू (थप्पड़ मार के)- तो मरता क्यों है, तेरे ही घर में ही तो वापस की है, तेरी बहन को.....
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वायरल फनी जोक्स
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गप्पू- ओए तूने अपनी सगाई क्यों तोड़ दी?
पप्पू- अरे यार, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था
गप्पू- तो?
पप्पू- जो आज तक किसी की ना हो सकी
वो मेरी क्या होगी?....
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Funny jokes
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पप्पू (गोलू से)- पता नहीं यार लोग पहली नजर में ही
सच्चा प्यार कैसे ढूंढ लेते हैं?
यहां तो आधे घंटे तक
सेलो टेप का किनारा ही नहीं मिल पाता....
Hindi Jokes: बाप-बेटे के मजेदार चुटकुले को पढ़कर नहीं रुकेगी आपकी हंसी, पढ़िए वायरल जोक्स
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मजेदार फनी जोक्स
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एक ऑटो वाले की शादी हो रही थी
जब उसकी दुल्हन फेरों के वक्त उसके पास बैठी तो वह बोला,
थोड़ा पास होकर बैठो, अभी एक और बैठ सकती है
फिर क्या था मण्डप में दे चप्पल, दे चप्पल......
देसी जोक्स: इन मजेदार चुटकुलों को पढ़कर लगाएंगे ठहाके, पढ़िए हंसाने वाले जोक्स
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वायरल चुटकुले
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पत्नी- शादी के पहले तुम बहुत मंदिर जाते थे, अब क्या हो गया?
पति- फिर तुमसे शादी हो गई, और मेरा भगवान पर से भरोसा ही उठ गया…
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)