जोक्स: गप्पू- ओए तूने अपनी सगाई क्यों तोड़ दी? पप्पू का जवाब पढ़कर घर में गूंजेगा ठहाका

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock







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जोक्स: मजेदार जोक्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। यहां पर हंसी का कोई रोक नहीं और तनाव की कोई जगह नहीं। कहा जाता है कि हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। यहां आपको मिलेंगे पति-पत्नी के मजेदार जोक्स, दोस्तों की नोकझोंक, टीचर-स्टूडेंट के फनी किस्से और ऐसे धमाकेदार चुटकुले जिन्हें पढ़कर आप तनाव दूर हो जाएगा।



पप्पू- यार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके बर्थडे पर अपनी बहन की नयी हीरे की अंगूठी चुरा के दे दी,

गप्पू (थप्पड़ मार के)- अबे तेरी बहन ही मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने ही उसको वो महंगी अंगूठी दी थी,

पप्पू (थप्पड़ मार के)- तो मरता क्यों है, तेरे ही घर में ही तो वापस की है, तेरी बहन को.....



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

गप्पू- ओए तूने अपनी सगाई क्यों तोड़ दी?

पप्पू- अरे यार, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था

गप्पू- तो?

पप्पू- जो आज तक किसी की ना हो सकी

वो मेरी क्या होगी?....



3 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik