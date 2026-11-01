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जोक्स: पति से पत्नी- तुम किसके लिए फेसबुक पर रोमांटिक शायरियां लिखते हो? फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी

Sun, 01 Nov 2026 02:59 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sun, 01 Nov 2026 02:59 PM IST
सार

जोक्स: हंसी और मनोरंजन की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार और धमाकेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। आप तनाव में हों या आपका मूड खराब हो, ये मजेदार चुटकुले आपके चेहरे पर मुस्कान ला देंगे। तो तैयार हो जाइए हंसते-हंसते लोटपोट होने के लिए।

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Husband Wife Jokes - फोटो : AI

जोक्स: पति-पत्नी का रिश्ता प्यार, तकरार, नोकझोंक और मजेदार बातों से भरा होता है। कभी पत्नी की मीठी बातें पति को खुश कर देती हैं, तो कभी उनकी छोटी-छोटी नोकझोंक घर में हंसी का माहौल बना देती हैं। पति-पत्नी के जोक्स भी माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इन मजेदार पति-पत्नी चुटकुलों को पढ़कर हंसिए और अपना दूर करिए।  



चिंटू को खुशी के मारे उछलते देख, 
दोस्त ने पूछा- क्या हुआ इतना खुश कैसे है?
चिंटू- आज पहली बार मुझसे किसी लड़की ने मेट्रो में बात की
दोस्त- वाह! क्या बात हुई?
चिंटू- मैं बैठा हुआ था और लड़की बोली उठो ये लेडीज सीट है... 
 
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Jokes in Hindi Husband Wife Jokes in Hindi Pati Patni jokes in Hindi funny jokes in hindi
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पत्नी- ये जो तुम रोज फेसबुक पर रोमांटिक शायरियां लिखते हो कि  ये तेरी जुल्फें है जैसे रेशम की डोर
ये किसके लिये लिखते हो?
पति- पगली तेरे लिये ही लिखता हूं, मेरी जानू। 
पत्नी- तो फिर वो ही रेशम की डोर कभी दाल में आ जाती है तो इतना चिल्लाते क्यों हो।
 

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जोक्स इन हिंदी - फोटो : freepik

सुबह-सुबह पत्नी ने कहा- जल्दी से न्यूजपेपर दो।
पति- तुम भी कितने पुराने ख्यालात की हो, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और
तुम न्यूजपेपर मांग रही हो, यह लो मेरा टैबलेट। 
पत्नी ने टैबलेट लिया और कॉकरोच पर दे मारा। 
अब पति सदमे में है। 

फनी जोक्स: पिता- कभी तूने अपनी कोई बुक खोलकर भी देखी है? बेटे का जवाब सुनकर हो गया बेहोश

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

इंस्पेक्टर- इतनी शराब क्यों पी रखी है ?
शराबी- मजबूरी है भइया
इंस्पेक्टर- कैसी मजबूरी?
शराबी- शराब की बोतल का ढक्कन खो गया था। 

देसी जोक्स: गर्लफ्रेंड ने बाॅयफ्रेंड को तमाचा मार दिया, फिर जो हुआ जानकर छूट जाएगी हंसी

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Funny jokes - फोटो : freepik

पत्नी से झगड़ा के बाद मैंने कहा, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी,,
तब से मोबाइल का चार्जर ही नही मिल रहा!

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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