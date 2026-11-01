जोक्स: पति से पत्नी- तुम किसके लिए फेसबुक पर रोमांटिक शायरियां लिखते हो? फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 Husband Wife Jokes - फोटो : AI







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जोक्स: पति-पत्नी का रिश्ता प्यार, तकरार, नोकझोंक और मजेदार बातों से भरा होता है। कभी पत्नी की मीठी बातें पति को खुश कर देती हैं, तो कभी उनकी छोटी-छोटी नोकझोंक घर में हंसी का माहौल बना देती हैं। पति-पत्नी के जोक्स भी माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इन मजेदार पति-पत्नी चुटकुलों को पढ़कर हंसिए और अपना दूर करिए।



चिंटू को खुशी के मारे उछलते देख,

दोस्त ने पूछा- क्या हुआ इतना खुश कैसे है?

चिंटू- आज पहली बार मुझसे किसी लड़की ने मेट्रो में बात की

दोस्त- वाह! क्या बात हुई?

चिंटू- मैं बैठा हुआ था और लड़की बोली उठो ये लेडीज सीट है...



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पत्नी- ये जो तुम रोज फेसबुक पर रोमांटिक शायरियां लिखते हो कि ये तेरी जुल्फें है जैसे रेशम की डोर

ये किसके लिये लिखते हो?

पति- पगली तेरे लिये ही लिखता हूं, मेरी जानू।

पत्नी- तो फिर वो ही रेशम की डोर कभी दाल में आ जाती है तो इतना चिल्लाते क्यों हो।



3 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik