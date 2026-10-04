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फनी जोक्स: लड़की की बात सुनकर दो दिन में पैदल चलकर मिलने पहुंचा लड़का, पढ़िए मजेदार चुटकुले

Sun, 04 Oct 2026 04:38 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sun, 04 Oct 2026 04:38 PM IST
सार

जीवन से तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है।

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वायरल फनी चुटकुले - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

फनी जोक्स: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बेहद कम उम्र में ही तनाव का शिकार हो रहे हैं। इसका सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसे माहौल में स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो  सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए। हंसने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आपसे तनाव भी दूर रहेगा। आपको हंसाने के लिए कुछ हंसी के हंसगुल्ले लेकर आए हैं। इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे।



बच्चा- मम्मी आप तो कहती थीं कि परी उड़ती है फिर अपनी पड़ोसन आंटी उड़ती क्यों नहीं?
मम्मी- उस बंदरिया को परी किसने कहा?
बच्चा- डैडी ही उन्हें परी कहकर बुला रहे थे ।
मम्मी- तो फिर बेटा आज उड़ेगी वो आंटी और साथ में तुम्हारे पापा भी... 
 
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

मंटू - कल मैंने रॉकेट छोड़ा
तो सीधे सूरज से जा टकराया।
घंटू - क्या बात कर रहा है?
फिर क्या हुआ?
मंटू - फिर क्या?
मेरी पिटाई हुई।
घंटू - किसने मारा?
मंटू - सूरज की मम्मी ने...
 

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पत्नी- ये जो तुम रोज फेसबुक पर रोमांटिक शायरियां लिखते हो कि 'ये तेरी जुल्फें है जैसे रेशम की डोर'
ये किसके लिये लिखते हो ?
पति- पगली तेरे लिये ही लिखता हूँ, मेरी जानू !
पत्नी- तो फिर वो ही रेशम की डोर कभी दाल में आ जाती है तो इतना चिल्लाते क्यों हो...

जोक्स: शिक्षक- बच्चों क्या तुम जानते हो कयामत कब आएगी? पप्पू ने दिया झन्नाटेदार जवाब

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

लड़की – तुम पैदल क्यों आ रहे हो ऑटो से आना चाहिए था ना…
लड़का- तुमने ही तो कहा था धीरे-धीरे से मेरी जिंदगी में आना..

चुटकुले: पत्नी- ये रैगिंग किसे कहते हैं? पति का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

रोहन- शराब पीते पीते रोने लगा.
मोहन- क्या हुआ... रो क्यों रहे हो?
रोहन- यार, जिस लड़की को भूलने के लिए पी रहा था उसका नाम याद नहीं आ रहा...

डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं 

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