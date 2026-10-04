फनी जोक्स: लड़की की बात सुनकर दो दिन में पैदल चलकर मिलने पहुंचा लड़का, पढ़िए मजेदार चुटकुले

1 of 5 वायरल फनी चुटकुले - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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फनी जोक्स: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बेहद कम उम्र में ही तनाव का शिकार हो रहे हैं। इसका सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसे माहौल में स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए। हंसने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आपसे तनाव भी दूर रहेगा। आपको हंसाने के लिए कुछ हंसी के हंसगुल्ले लेकर आए हैं। इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे।



बच्चा- मम्मी आप तो कहती थीं कि परी उड़ती है फिर अपनी पड़ोसन आंटी उड़ती क्यों नहीं?

मम्मी- उस बंदरिया को परी किसने कहा?

बच्चा- डैडी ही उन्हें परी कहकर बुला रहे थे ।

मम्मी- तो फिर बेटा आज उड़ेगी वो आंटी और साथ में तुम्हारे पापा भी...



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

मंटू - कल मैंने रॉकेट छोड़ा

तो सीधे सूरज से जा टकराया।

घंटू - क्या बात कर रहा है?

फिर क्या हुआ?

मंटू - फिर क्या?

मेरी पिटाई हुई।

घंटू - किसने मारा?

मंटू - सूरज की मम्मी ने...



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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik