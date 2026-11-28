आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास परेशान होने की कोई न कोई वजह है। कभी ऑफिस का काम दिमाग खराब करता है, तो कभी घर की जिम्मेदारियां चैन से बैठने नहीं देतीं। ऐसे में लोग अक्सर अपनी छोटी-छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। जबकि जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए हमेशा किसी बड़े मौके की जरूरत नहीं होती। परिवार के साथ बैठकर चाय पीना, किसी अपने से मजेदार बातचीत करना या फिर कोई चुटकुला पढ़कर हंस देना भी दिन को बेहतर बना सकता है। यही वजह है कि हमें रोजाना कुछ पल खुलकर हंसने के लिए जरूर निकालने चाहिए। तो चलिए, आज पढ़ते हैं देवर-भाभी के कुछ नए और मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपका भी दिन बन जाएगा।
देवर - भाभी, आप घर में हर चीज की जगह कैसे याद रखती हैं?
भाभी - क्योंकि मैं सामान रखने से पहले उसकी जगह तय करती हूं।
देवर - फिर मेरा चार्जर कहां रखा है?
भाभी - जहां तुमने आखिरी बार इस्तेमाल किया था।
देवर - लेकिन मुझे याद नहीं!
भाभी - तभी तो तुम्हारी चीजें तुम्हें नहीं मिलतीं, मुझे मिल जाती हैं!
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मजेदार हिंदी जोक्स
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देवर - भाभी, आपने इतनी सारी किताबें क्यों खरीद रखी हैं?
भाभी - कुछ नया सीखने के लिए।
देवर - इनमें खाना बनाने की किताब भी है?
भाभी - हां, क्यों?
देवर - भैया को दे दीजिए, उन्हें भी कुछ नया सीखने की जरूरत है!
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वायरल फनी जोक्स
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भाभी - देवर जी, आजकल तुम इतने शांत क्यों रहते हो?
देवर - भाभी, मैंने फैसला किया है कि अब बेवजह नहीं बोलूंगा।
भाभी - बहुत अच्छा! यह फैसला कब तक चलेगा?
देवर - जब तक कोई मुझसे कोई सवाल नहीं पूछता।
भाभी - तो फिर अभी से शुरू कर दो, मैंने सवाल पूछ लिया है!
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वायरल फनी जोक्स
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देवर - भाभी, अगर आपको एक दिन के लिए घर की सारी जिम्मेदारियों से छुट्टी मिल जाए तो क्या करेंगी?
भाभी - सबसे पहले आराम करूंगी।
देवर - उसके बाद?
भाभी - उसके बाद तुम्हें फोन करके बताऊंगी कि आज घर में क्या-क्या काम करना है!
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फनी जोक्स
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भाभी - देवर जी, तुम हर बार ऑनलाइन सामान मंगाने से पहले इतनी देर तक समीक्षा क्यों पढ़ते हो?
देवर - ताकि पता चल सके कि सामान अच्छा है या नहीं।
भाभी - फिर तो शादी के लिए भी ऐसे ही समीक्षा पढ़नी चाहिए थी।
देवर - भाभी, वहां तो भैया ने बिना समीक्षा पढ़े ही ऑर्डर कर दिया था!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)