1 of 5 जोक्स - फोटो : एआई







Link Copied



आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास परेशान होने की कोई न कोई वजह है। कभी ऑफिस का काम दिमाग खराब करता है, तो कभी घर की जिम्मेदारियां चैन से बैठने नहीं देतीं। ऐसे में लोग अक्सर अपनी छोटी-छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। जबकि जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए हमेशा किसी बड़े मौके की जरूरत नहीं होती। परिवार के साथ बैठकर चाय पीना, किसी अपने से मजेदार बातचीत करना या फिर कोई चुटकुला पढ़कर हंस देना भी दिन को बेहतर बना सकता है। यही वजह है कि हमें रोजाना कुछ पल खुलकर हंसने के लिए जरूर निकालने चाहिए। तो चलिए, आज पढ़ते हैं देवर-भाभी के कुछ नए और मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपका भी दिन बन जाएगा।



देवर - भाभी, आप घर में हर चीज की जगह कैसे याद रखती हैं?

भाभी - क्योंकि मैं सामान रखने से पहले उसकी जगह तय करती हूं।

देवर - फिर मेरा चार्जर कहां रखा है?

भाभी - जहां तुमने आखिरी बार इस्तेमाल किया था।

देवर - लेकिन मुझे याद नहीं!

भाभी - तभी तो तुम्हारी चीजें तुम्हें नहीं मिलतीं, मुझे मिल जाती हैं!

Trending Videos

2 of 5 मजेदार हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

देवर - भाभी, आपने इतनी सारी किताबें क्यों खरीद रखी हैं?

भाभी - कुछ नया सीखने के लिए।

देवर - इनमें खाना बनाने की किताब भी है?

भाभी - हां, क्यों?

देवर - भैया को दे दीजिए, उन्हें भी कुछ नया सीखने की जरूरत है!

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

भाभी - देवर जी, आजकल तुम इतने शांत क्यों रहते हो?

देवर - भाभी, मैंने फैसला किया है कि अब बेवजह नहीं बोलूंगा।

भाभी - बहुत अच्छा! यह फैसला कब तक चलेगा?

देवर - जब तक कोई मुझसे कोई सवाल नहीं पूछता।

भाभी - तो फिर अभी से शुरू कर दो, मैंने सवाल पूछ लिया है!

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

देवर - भाभी, अगर आपको एक दिन के लिए घर की सारी जिम्मेदारियों से छुट्टी मिल जाए तो क्या करेंगी?

भाभी - सबसे पहले आराम करूंगी।

देवर - उसके बाद?

भाभी - उसके बाद तुम्हें फोन करके बताऊंगी कि आज घर में क्या-क्या काम करना है!

विज्ञापन

5 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik