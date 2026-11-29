1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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फनी जोक्स: वर्तमान समय में सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। अगर आप हर दिन हंसते हैं, तो मानसिक तनाव और कई बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसलिए कोशिश करें आप हर दिन खुलकर हंसे और मुस्कुराएं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स लेकर आए हैं। आप इन जोक्स को पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



टीचर- अगर कोई स्कूल के सामने बम रख जाए, तो तुम क्या करोगे?

छात्र- एक-दो घंटे देखेंगे, अगर कोई ले जाता है, तो ठीक है।

वरना स्टाफ रूम में रख देंगे।



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

मास्टर जी- भैंस पूछ क्यों हिलाती है...?

छात्र- क्योंकि पूंछ में इतनी ताकत नहीं होती

कि भैंस को हिला सके...!



3 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik