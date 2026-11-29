1 of 5 जीजा साली जोक्स - फोटो : AI







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देसी जोक्स: जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जो खुल कर हंसने में आपकी मदद करेंगे।



सेल्समैन- मैडम, मेरे पास एक ऐसी किताब है,

जिसमें पतियों के देर रात तक घर से बाहर रहने के 100 बहाने बताए गए हैं,

क्या आप इस किताब को खरीदना चाहेंगी...?

महिला- मैं इस किताब को खरीदूं ऐसा आपको क्यों लगता है...?

सेल्समैन- मैडम, क्योंकि इस किताब की एक प्रति

आज सुबह ही मैंने आपके पति को बेची है...!



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

साली- जीजू आपने सोचा है कि लोफर और ऑफर में क्या अंतर है?

जीजा- देखो साली साहिबा, अगर आप मुझे प्यार करने को बोलोगे तो वह ऑफर कहलाएगा

और मैं कहूं तो आप मुझे लोफर कहोगी।





3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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