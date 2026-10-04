जोक्स: शिक्षक- बच्चों क्या तुम जानते हो कयामत कब आएगी? पप्पू ने दिया झन्नाटेदार जवाब

1 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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जोक्स: सेहतमंद रहने के लिए हर इंसान को तनाव से बचना चाहिए। तनाव से बचने का सबसे अच्छा उपाय हंसी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो तनाव आपके आसपास भी नहीं भटकता है। हंसी आपको कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



लड़के वाले लड़की देखने आए

लड़के वाले - आपकी लड़की का क्या नाम है?

लड़की वाले - हमारी प्यारी, सबकी प्यारी, रामप्यारी

लड़की वाले - आपके लड़के का क्या नाम है?

लड़के वाले - हमारा पी, आपका पी, सबका पी, पप्पू...





2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

शिक्षक - बच्चों क्या तुम जानते हो कयामत कब आएगी?

पप्पू- हां सर...

शिक्षक - तो बताओ कब?

पप्पू- जब वैलेंटाइन डे और रक्षाबंधन एक ही दिन होगा।



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik