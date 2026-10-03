चुटकुले: पत्नी- ये रैगिंग किसे कहते हैं? पति का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद

1 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Freepik







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चुटकुले: हंसने से इंसान का मन प्रसन्न रहता है। इसके साथ ही वह दिल की कई बीमारियों से बचा रहता है। यही वह है कि लोगों को नियमित रूप से हर दिन हंसने की सलाह दी जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके पास हंसने की कोई वजह नहीं तो, आप जोक्स और चुटकुले पढ़कर हंस सकते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।



सुबह-सुबह पत्नी नींद से उठते ही बोली," ए जी सुनते हो,

पति- बोलो क्या हुआ?"

पत्नी- मुझे सपना आया कि आप मेरे लिए चाय बना रहे हो,,,,,,

पति- ठीक है, वापिस सो जाओ और सपने में चाय पि लो



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पति और पत्नी खाना साथ में खाना खा रहे थे...

पति- सुनो जरा...

पत्नी- चुप रहो, खाते टाइम बात नहीं करते हैं।

पति : ठीक है।

पत्नी (खाने के बाद)- अब बोलो।

पति- तुम्हारी प्लेट में कॉकरोच था, अब और बनो मैडम।



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik