फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Husband Wife Jokes in Hindi FUnny Jokes in Hindi Chutkule in Hindi

चुटकुले: पत्नी- ये रैगिंग किसे कहते हैं? पति का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद

Sat, 03 Oct 2026 05:36 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sat, 03 Oct 2026 05:36 PM IST
सार

चुटकुले: जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खानपान किसी भी इंसान के सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी।

विज्ञापन
Husband Wife Jokes in Hindi FUnny Jokes in Hindi Chutkule in Hindi
Funny Hindi Jokes - फोटो : Freepik

चुटकुले: हंसने से इंसान का मन प्रसन्न रहता है। इसके साथ ही वह दिल की कई बीमारियों से बचा रहता है। यही वह है कि लोगों को नियमित रूप से हर दिन हंसने की सलाह दी जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके पास हंसने की कोई वजह नहीं तो, आप जोक्स और चुटकुले पढ़कर हंस सकते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।



सुबह-सुबह पत्नी नींद से उठते ही बोली," ए जी सुनते हो,
पति- बोलो क्या हुआ?" 
पत्नी- मुझे सपना आया कि आप मेरे लिए चाय बना रहे हो,,,,,,
पति- ठीक है, वापिस सो जाओ और सपने में चाय पि लो 
 
Husband Wife Jokes in Hindi FUnny Jokes in Hindi Chutkule in Hindi
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पति और पत्नी खाना साथ में खाना खा रहे थे...
पति- सुनो जरा...
पत्नी- चुप रहो, खाते टाइम बात नहीं करते हैं। 
पति : ठीक है। 
पत्नी  (खाने के बाद)- अब बोलो। 
पति- तुम्हारी प्लेट में कॉकरोच था, अब और बनो मैडम।
 

Husband Wife Jokes in Hindi FUnny Jokes in Hindi Chutkule in Hindi
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik
पत्नी- ये रैगिंग किसे कहते हैं?
पति- ये जो तुम हर मैरिज एनिवर्सरी, करवाचौथ और
जन्मदिन पर जबरदस्ती गिफ्ट मांगती हो ना,
उसे ही अंग्रेजी में रैगिंग कहते हैं...!

जोक्स: लड़की वाले- बेटा क्या करता है आपका? बाप का जवाब सुनते ही शादी करने से कर दिया मना


 
विज्ञापन
विज्ञापन
Husband Wife Jokes in Hindi FUnny Jokes in Hindi Chutkule in Hindi
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

 पिता ने बेटे से कहा- लड़की वालों के सामने बड़ी-बड़ी बातें करना,
लड़की वालों के आते ही बेटे ने पिता से कहा - 
पापा चाबी देना वो ट्रेन धूप में खड़ी है, उसे अंदर कर दूं...

जोक्स: भविष्य जानने ज्योतिषी के पास पहुंचा मेंढक, फिर जो हुआ पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

विज्ञापन
Husband Wife Jokes in Hindi FUnny Jokes in Hindi Chutkule in Hindi
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

 एक दर्जी बस में चढ़ा, 
उसके पास फोन आया, उसने फोन उठाया और बोला... 
तू हाथ काटकर रख, गला मैं आकर काटूंगा, 
इतना सुनकर पूरी बस खाली हो गई

डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं 

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed