चुटकुले: पत्नी- ये रैगिंग किसे कहते हैं? पति का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद

चुटकुले: हंसने से इंसान का मन प्रसन्न रहता है। इसके साथ ही वह दिल की कई बीमारियों से बचा रहता है। यही वह है कि लोगों को नियमित रूप से हर दिन हंसने की सलाह दी जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके पास हंसने की कोई वजह नहीं तो, आप जोक्स और चुटकुले पढ़कर हंस सकते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।
सुबह-सुबह पत्नी नींद से उठते ही बोली," ए जी सुनते हो,
पति- बोलो क्या हुआ?"
पत्नी- मुझे सपना आया कि आप मेरे लिए चाय बना रहे हो,,,,,,
पति- ठीक है, वापिस सो जाओ और सपने में चाय पि लो
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मजेदार फनी जोक्स
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पति और पत्नी खाना साथ में खाना खा रहे थे...
पति- सुनो जरा...
पत्नी- चुप रहो, खाते टाइम बात नहीं करते हैं।
पति : ठीक है।
पत्नी (खाने के बाद)- अब बोलो।
पति- तुम्हारी प्लेट में कॉकरोच था, अब और बनो मैडम।
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वायरल फनी जोक्स
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पत्नी- ये रैगिंग किसे कहते हैं?
पति- ये जो तुम हर मैरिज एनिवर्सरी, करवाचौथ और
जन्मदिन पर जबरदस्ती गिफ्ट मांगती हो ना,
उसे ही अंग्रेजी में रैगिंग कहते हैं...!
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वायरल चुटकुले
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पिता ने बेटे से कहा- लड़की वालों के सामने बड़ी-बड़ी बातें करना,
लड़की वालों के आते ही बेटे ने पिता से कहा -
पापा चाबी देना वो ट्रेन धूप में खड़ी है, उसे अंदर कर दूं...
जोक्स: भविष्य जानने ज्योतिषी के पास पहुंचा मेंढक, फिर जो हुआ पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी
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वायरल फनी जोक्स
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एक दर्जी बस में चढ़ा,
उसके पास फोन आया, उसने फोन उठाया और बोला...
तू हाथ काटकर रख, गला मैं आकर काटूंगा,
इतना सुनकर पूरी बस खाली हो गई
डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं