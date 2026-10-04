हिंदी जोक्स: साली- बताओ दुर्भाग्य और दुर्दशा में क्या फर्क है? जीजा का जवाब सुनकर तीन दिन से है बेहोश

हिंदी जोक्स: हंसने से आपका मन शांत रहता है और आप जीवन में सही फैसले लेते हैं। इसके साथ ही हंसने से आप मानसिक तनाव से बचे रहते हैं और कई बीमारियां आसे दूर रहती हैं। हंसने में आप जोक्स और चुटकुलों की मदद ले सकते हैं। आपको हंसाने के लिए हम कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते रहते हैं और हंसाने का सिलसिला...
गप्पू - मां सारे खिलौने बेड के नीचे छिपा दो...
मां - क्यों?
गप्पू - क्योंकि मेरा दोस्त डब्बू आ रहा है..
मां - डब्बू खिलौने चुरा लेगा..
गप्पू - नहीं, वह अपने खिलौने पहचान लेगा...
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वायरल चुटकुले
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साली- बताओ दुर्भाग्य और दुर्दशा में क्या फर्क है?
जीजा- अगर इस घर में आग लग जाये तो घर की हालत खराब हो जाएगी।
इसे कहते है “दुर्दशा और इतनी आग लगने पर भी तुम्हारी दीदी जिंदा बच गई तो
ये होगा हमारा दुर्भाग्य।
साली अब तक बेहोश है…
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वायरल चुटकुले
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एक आदमी ने कंडक्टर से पूछा - आप कितने घंटे बस में रहते हो?
कंडक्टर - जी 24 घंटे।
आदमी - वो कैसे?
कंडक्टर - देखिए, 8 घंटे तो सिटी बस में रहता हूं और
बाकी के 16 घंटे बीवी के बस में रहता हूं।
चुटकुले: पत्नी- ये रैगिंग किसे कहते हैं? पति का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद
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वायरल फनी जोक्स
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बाप- बेटा इस बार तेरे 90% नंबर आने चाहिए...
बेटा- नहीं पापा इस बार तो मैं 100% नंबर लेकर आऊंगा..
बाप हंसते हुए- क्यों मजाक कर रहा है?
बेटा- शुरू किसने किया था...
जोक्स: शिक्षक- बच्चों क्या तुम जानते हो कयामत कब आएगी? पप्पू ने दिया झन्नाटेदार जवाब
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जोक्स का पिटारा
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डॉक्टर - तुमने आने में देर कर दी।
पप्पू - क्या हुआ डॉक्टर साहब, कितना वक्त बचा है मेरे पास?
डॉक्टर - मर नहीं रहे हो, 6 बजे का अपॉइंटमेंट था 7 बजे आए हो।
डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं