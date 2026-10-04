हिंदी जोक्स: साली- बताओ दुर्भाग्य और दुर्दशा में क्या फर्क है? जीजा का जवाब सुनकर तीन दिन से है बेहोश

1 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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हिंदी जोक्स: हंसने से आपका मन शांत रहता है और आप जीवन में सही फैसले लेते हैं। इसके साथ ही हंसने से आप मानसिक तनाव से बचे रहते हैं और कई बीमारियां आसे दूर रहती हैं। हंसने में आप जोक्स और चुटकुलों की मदद ले सकते हैं। आपको हंसाने के लिए हम कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते रहते हैं और हंसाने का सिलसिला...



गप्पू - मां सारे खिलौने बेड के नीचे छिपा दो...

मां - क्यों?

गप्पू - क्योंकि मेरा दोस्त डब्बू आ रहा है..

मां - डब्बू खिलौने चुरा लेगा..

गप्पू - नहीं, वह अपने खिलौने पहचान लेगा...



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

साली- बताओ दुर्भाग्य और दुर्दशा में क्या फर्क है?

जीजा- अगर इस घर में आग लग जाये तो घर की हालत खराब हो जाएगी।

इसे कहते है “दुर्दशा और इतनी आग लगने पर भी तुम्हारी दीदी जिंदा बच गई तो

ये होगा हमारा दुर्भाग्य।

साली अब तक बेहोश है…





3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 जोक्स का पिटारा - फोटो : freepik