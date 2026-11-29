1 of 5 देवर-भाभी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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हिंदी जोक्स: इंसान को सेहतमंद रहने के लिए अच्छे खान-पान और अच्छी हवा की तरह हंसी की भी जरूरत होती है। आपको स्वस्थ रखने में हंसी बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह और शाम नियमित रूप से हंसते हैं, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके आसापास भी नहीं भटकती है। इसलिए आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ वायरल हो रहे चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप पेट पकड़कर ठहाके लगाने लगेंगे।



मास्टर जी- पप्पू, तुम्हारे पड़ोस के दादाजी आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं...?

पप्पू- सर वो गुजर गए...!

मास्टर जी- अरे, क्या हुआ था उन्हें...?

पप्पू- वो टीवी पर योग सीखाने वाले बाबा को देखकर योगा कर रहे थे...!

मास्टर जी- अच्छा, फिर...?

पप्पू- बाबा ने निर्देश दिया गहरी सांस अंदर लो और जब मैं कहूं तब बाहर छोड़ना...

मास्टर जी- अच्छा फिर...?

पप्पू- फिर क्या अचानक लाइट चली गई और

तीन घंटे बाद जब लाइट आई तब तक दादाजी चल बसे थे...!



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

देवर- आप बहुत सुंदर हो।

भाभी- देवर जी क्या कर रहे हो?

देवर- भाभी पढ़ रहा हूं

भाभी- शाबास, क्या पढ़ रहे हो?

देवर- आपकी होने वाली देवरानी के मैसेज

देवर की बात सुनकर भाभी हैरान रह गईं...





3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik