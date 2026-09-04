फनी जोक्स: प्रेमी से प्रेमिका- अरे बाबा, जल्दी खिड़की से कूदो पापा आ रहे हैं, फिर जो हुआ जानकर लगाएंगे ठहाके





एक लड़का रेलवे में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया,

बॉस- अगर दो ट्रेन एक ही पटरी पर आमने सामने आ रहीं हो तो क्या करोगे ,

लड़का- लाल झंडा दिखा दूंगा,

बॉस- अगर झंडा नहीं मिला तो,

लड़का- तो टॉर्च दिखा दूंगा,

बॉस- अगर टॉर्च भी न मिली तो ?

लड़का- अपनी लाल शर्ट उतार कर दिखा दूंगा,

बॉस- और तुम्हारी शर्ट भी लाल ना हो तो ?

लड़का- तो मैं अपनी बुआ के लड़के को फ़ोन करके बुलाऊंगा ,

बॉस- वो क्यों ?

लड़का- क्योंकि उसने कभी 2 ट्रेनों की टक्कर नहीं देखी।





जीवन से तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।