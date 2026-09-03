फनी जोक्स: मरीज- डॉक्टर साहब, मुझे रात को नींद नहीं आती, क्या करूं? फिर जो हुआ जानकर लगाएंगे ठहाके

1 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock

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फनी जोक्स: जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जो खुल कर हंसने में आपकी मदद करेंगे।



भिखारी- भाई एक रुपया दे दो, तीन दिन से भूखा हूं...

राहगीर- तीन दिन से भूखा है तो एक रुपये का क्या करेगा?

भिखारी- वजन देखना है कि कितना घटा है।



जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जो खुल कर हंसने में आपकी मदद करेंगे।

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

मरीज- डॉक्टर साहब, मुझे रात को नींद नहीं आती, क्या करूं?

डॉक्टर- मोबाइल बंद करके सोया करो।

मरीज- नहीं डॉक्टर साहब, मोबाइल बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसी में तो मेरी सारी नींद रहती है।

डॉक्टर ने भगा दिया





3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik