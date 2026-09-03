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फनी जोक्स: मरीज- डॉक्टर साहब, मुझे रात को नींद नहीं आती, क्या करूं? फिर जो हुआ जानकर लगाएंगे ठहाके

Thu, 03 Sep 2026 07:03 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Thu, 03 Sep 2026 07:03 PM IST
सार

फनी जोक्स: हंसी एक ऐसी अद्भुत अनुभूति है जो न केवल हमें खुश रखती है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। खुलकर हंसना न सिर्फ हमारे मानसिक तनाव को कम करता है साथ ही आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। 

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Funny Jokes in Hindi doctor patient jokes in hindi chutkule in hindi
Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock
फनी जोक्स: जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जो खुल कर हंसने में आपकी मदद करेंगे।


भिखारी- भाई एक रुपया दे दो, तीन दिन से भूखा हूं...
राहगीर- तीन दिन से भूखा है तो एक रुपये का क्या करेगा?
भिखारी- वजन देखना है कि कितना घटा है।

 
Funny Jokes in Hindi doctor patient jokes in hindi chutkule in hindi
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

मरीज- डॉक्टर साहब, मुझे रात को नींद नहीं आती, क्या करूं?
डॉक्टर- मोबाइल बंद करके सोया करो।
मरीज- नहीं डॉक्टर साहब, मोबाइल बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसी में तो मेरी सारी नींद रहती है।
डॉक्टर ने भगा दिया

 

Funny Jokes in Hindi doctor patient jokes in hindi chutkule in hindi
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

प्रेमिका- तुमको पता है कल मेरा बर्थडे है मुझे क्या गिफ्ट दोगे 
प्रेमी- जो तुम चाहो मेरी जान 
प्रेमिका- मुझे रिंग चाहिए 
प्रेमी- ठीक है रिंग दूंगा पर उठाना मत, मेरा बैलेंस कम है।

हिंदी जोक्स: टीचर- तुम देर से क्यों आए? पप्पू का जवाब पढ़कर हंस हंसकर हो जाएंगे लोटपोट

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Funny Jokes in Hindi doctor patient jokes in hindi chutkule in hindi
मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

लड़की वाले शादी के लिए देखने आ रहे थे...! 
पापा- बेटा लड़की वाले आ रहे हैं, उनके सामने थोड़ी लंबी-लंबी फेंकना...! 
लड़की वालों के आते ही बेटा- पापा जरा चाबी देना, वो ट्रेन धूप में खड़ी है, अंदर कर देता हूं...! 
पापा बेहोश...!

फनी जोक्स: सास-बहू अचार क्यों खा रही हो? वजह पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

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Funny Jokes in Hindi doctor patient jokes in hindi chutkule in hindi
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पत्नी- तुम शराब में बहुत पैसे बरबाद करते हो, अब बंद करो
पप्पू- और तुम ब्यूटी पार्लर में 5000 का कबाड़ा करके आती हो उसका क्या
पत्नी- वो तो मैं तुम्हें सुंदर लगूं इसलिए...
पप्पू- पगली तो में भी तो इसलिये पीता हूं कि तू मुझे सुंदर लगे।

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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