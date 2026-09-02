फनी जोक्स: सास- बहू अचार क्यों खा रही हो? वजह पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe stock/ Amar Ujala

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वायरल हिंदी जोक्स: अगर आप हंसते रहते हैं, तो बड़ी से बड़ी परेशानियां आसानी से हल हो जाती हैं। हंसने से आपका मन शांत रहता है और आप जीवन में सही फैसले लेते हैं। इसके साथ ही हंसने से आप मानसिक तनाव से बचे रहते हैं और कई बीमारियां आसे दूर रहती हैं। हंसने में आप जोक्स (Jokes) की मदद ले सकते हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।





बहू को अचार खाता देख सास बोली-

कोई खुशखबरी है क्या?

बहू- मांजी जमाना बदल गया है,

मैं रात का नशा उतारने के लिए

अचार खा रही हूं

सास बेहोश.......





सास-बहू बाजार जा रही थीं

तभी एक अंधा वहां से निकलते हुए बोला-

ऐ हुस्न की मल्लिका, अंधे को 5 रुपए दे दे

सास ने बहू की तरफ देखा और बोली-

दे दो बहू, ये वाकई अंधा है.......

2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

सुरेश- यार, ये पत्नियां हमें जीने भी नहीं देती

मोहन- हां, और व्रत पर व्रत रखकर

हमें मरने भी नहीं देती....

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

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4 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने एक हरियाणवी आदमी को

रेड लाइट क्रॉस करते पकड़ लिया

ट्रैफिक पुलिस- क्यूं तने लाल बत्ती ना दिखी के?

हरियाणवी आदमी- बत्ती तो दिखी थी पर तू ना दिखा.....







मम्मी- चिंटू, तुम्हे घर में कायदे से रहना चाहिए,

मेरी हर बात माननी चाहिए

चिंटू- ठीक है मम्मी, मैं समझ गया

मैं भी अब पापा की तरह रहूंगा...

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5 of 5 जोक्स का पिटारा - फोटो : freepik