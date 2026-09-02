फनी जोक्स: सास- बहू अचार क्यों खा रही हो? वजह पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

फीचर डेस्क, अमर उजाला
Published by: सोनिया चौहान
Updated Wed, 02 Sep 2026 09:12 PM IST
सार
चुटकुले: आज के समय में हर किसी के जीवन में तनाव और परेशानियां रहती है। हंसने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हंसने के लिए हमें किसी खास मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसके लिए कभी भी समय निकालकर हंस सकते हैं।
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जोक्स इन हिंदी
- फोटो : Adobe stock/ Amar Ujala
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वायरल हिंदी जोक्स: अगर आप हंसते रहते हैं, तो बड़ी से बड़ी परेशानियां आसानी से हल हो जाती हैं। हंसने से आपका मन शांत रहता है और आप जीवन में सही फैसले लेते हैं। इसके साथ ही हंसने से आप मानसिक तनाव से बचे रहते हैं और कई बीमारियां आसे दूर रहती हैं। हंसने में आप जोक्स (Jokes) की मदद ले सकते हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।
बहू को अचार खाता देख सास बोली-
कोई खुशखबरी है क्या?
बहू-मांजी जमाना बदल गया है,
मैं रात का नशा उतारने के लिए
अचार खा रही हूं
सास बेहोश.......
सास-बहू बाजार जा रही थीं
तभी एक अंधा वहां से निकलते हुए बोला-
ऐ हुस्न की मल्लिका, अंधे को 5 रुपए दे दे
सास ने बहू की तरफ देखा और बोली-
दे दो बहू, ये वाकई अंधा है.......
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वायरल चुटकुले
- फोटो : freepik
सुरेश- यार, ये पत्नियां हमें जीने भी नहीं देती
मोहन- हां, और व्रत पर व्रत रखकर
हमें मरने भी नहीं देती....
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वायरल फनी जोक्स
- फोटो : Freepik/Amar Ujala
पंडित जी- बच्चा जीवन के पहले 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे
चिंटू- पंडित जी, उसके बाद?
पंडित जी- फिर आदत पड़ जाएगी, सह लोगे.....
एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने एक हरियाणवी आदमी को
रेड लाइट क्रॉस करते पकड़ लिया
ट्रैफिक पुलिस- क्यूं तने लाल बत्ती ना दिखी के?
हरियाणवी आदमी- बत्ती तो दिखी थी पर तू ना दिखा.....
मम्मी- चिंटू, तुम्हे घर में कायदे से रहना चाहिए,
मेरी हर बात माननी चाहिए
चिंटू- ठीक है मम्मी, मैं समझ गया
मैं भी अब पापा की तरह रहूंगा...
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जोक्स का पिटारा
- फोटो : freepik
तूफानी बारिश में आधी रात को एक आदमी पिज्जा लेने गया
पिज्जावाला- आप शादीशुदा हो?
आदमी (गुस्से में)- ऐसे तूफान में कौन मां अपने
बेटे को पिज्जा लेने भेजेगी?
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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